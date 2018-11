Mantelzorgers Noordenveld verwend met lunch

RODEN – Iedereen weet hoe belangrijk ze zijn, mantelzorgers. Mensen die geheel belangeloos tijd vrij maken om hulpbehoevenden te ondersteunen. Op de Dag van de Mantelzorg wordt overal in Nederland stilgestaan bij deze toppers. Zo ook in Noordenveld. Zo’n 70 vrijwilligers kwamen af op de bijeenkomst in Fletcher Hotel Langewold, waar wethouder Kirsten Ipema de dag aftrapte. “Mantelzorgen is belangrijk en mooi, maar vooral ook erg zwaar”, benadrukte ze. “Om het vol te houden is het ongelooflijk essentieel dat je goed voor jezelf zorgt.” Daarom faciliteert de gemeente de cursus Mindfullness voor mantelzorgers, waarin ze leren om te ontspannen. Het Duo NulenniX zorgde met grappige sketches en liedjes van Peter van der Velde en de Bekketrekker voor een hoop vermaak. Onder de mantelzorgers zijn leuke attenties verloot die beschikbaar zijn gesteld door lokalen ondernemers. De dag werd afgesloten met een heerlijke, gezamenlijke lunch én een roos voor iedere mantelzorger.