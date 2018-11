Mantelzorgers verrast met zelfbereid ontbijtje

‘Mantelzorgen is een vak, vind ik’

RODEN – Een aangename verrassing, voor mantelzorger Piet Notenbomer uit Roden. Hij werd –net als nog meer mantelzorgers in Noordenveld- verrast met een lekker ontbijtje afgelopen donderdagochtend. De ontbijtjes werden uitgedeeld in het kader van de Maand van de Mantelzorg. Rond een uurtje of negen drukten Jarno en Kay op de bel van huize Notenbomer aan de Noorderkroon.

Roner Piet Notenbomer reageert blij verrast wanneer hij de deur openzwaait. ‘Wat fantastisch dat jullie dit doen jongens’, begroet hij jongens enthousiast. Notenbomer is mantelzorger voor zijn vrouw Miny, die aan de ernstige ziekte Alzheimer lijdt. Zwaar, jazeker. Maar Piet doet het met liefde. “De ziekte openbaarde zich veertien jaar geleden. Daar moet je mee leren leven. Je groeit er ook in mee. Het scheelt dat ik altijd in het onderwijs heb gezeten denk ik maar. Als onderwijzer leer je geduldig te zijn, goed te luisteren. Vaardigheden die in dit vak –mantelzorgen is een vak, vind ik- heel goed van pas komen.” Aan tafel ook Joop Veninga, de jongste broer van Miny. Ook hij is mantelzorger van zijn zus. Voor hem een logische taak, met zijn verpleegkundige achtergrond. “Toen Piet me vorig jaar vroeg of ik het zag zitten om ook een dag voor mijn rekening te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb jarenlang gewerkt als verpleegkundige in het Diokennessenhuis, daarna als psychiatrisch verpleegkundige op Dennenoord in Zuidlaren en de laatste 30 jaar zat ik op de ambulance. Ik vind het mooi om dit voor mijn zus te kunnen doen.” Miny lijkt aandachtig te luisteren. De krant die voor haar neus ligt blijft roerloos liggen. Ze focust zich op de gesprekken. Op het eerste oog merk je weinig van haar Alzheimer. Tot dat ze midden in een gesprek voor de tweede keer Piet en haar broer voorstelt aan de redacteur van de Krant. Grappig. Ontwapenend ook. “Alzheimer gaat heel geleidelijk. Als jij straks de deur uit loopt is ze alles weer vergeten”, duidt Joop.

Jarno en Kay glunderen. Ze zijn blij dat ze dit mogen doen want ze vinden aandacht voor mantelzorgers belangrijk. In aller vroegte bereiden ze samen met andere leerlingen van de Esborg in Roden verse ontbijtjes. Zelf slaan de mannen een aangeboden drankje af. Want Piet is pas de eerste in de rij. Er moeten nog meer lekkere ontbijtdozen bezorgd worden. Duty calls dus. Een prachtig initiatief van de leerlingen van de Esborg en stichting Welzijn in Noordenveld, die ook betrokken is bij de ontbijtactie voor mantelzorgers.