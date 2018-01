Marathon moet inwoners Westerkwartier verbinden

Westerkwartier Marathon belooft een uniek evenement

WESTERKWARTIER – Het belooft een uniek evenement te worden: de Westerkwartier Marathon die op zaterdag 6 oktober wordt georganiseerd in de huidige gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Marathons in Noord-Nederland, laat staan de regio, zijn een zeldzaamheid. Voor initiatiefnemers Peter Wolters en Chris Renkema, is het juist de ideale manier om de inwoners van de toekomstige gemeente Westerkwartier, met elkaar en de omgeving kennis te laten maken.

Het idee van een marathon in het Westerkwartier ontstond in de zomer van 2017, vertelt Peter Wolters. Het leek ze leuk om een marathon te organiseren, die de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum zou verbinden. ‘Een marathon waarbij je actief samenwerkt met de inwoners in het gebied, dat zou mooi zijn’, aldus Peter. Die marathon gaat er nu komen en wel op 6 oktober. Op donderdag 18 januari gaat het startsein voor de organisatie van het evenement worden gegeven in het gemeentehuis van Leek. Burgemeester Berend Hoekstra zal dan officieel de aftrap verrichten. ‘Daarbij wordt vooral gekeken of er genoeg draagvlak is en welke evenementen wij, om de marathon heen, kunnen organiseren’, legt Peter uit.

Dat de marathon er komt, staat in ieder geval al vast. Vooral het programma eromheen moet nog vorm krijgen. ‘Daar gaan we de komende tijd mee bezig’, zegt Peter, die ervaring heeft met het plannen van dergelijke loopwedstrijden. Zelf is hij voorzitter van de Leekster Lenteloop en dus in het bezit van de nodige ervaring. ‘We hebben goed contact met loopgroepen in de buurt en hebben overlegd met gemeenten en wethouders uit alle betrokken gemeenten. Zij staan hier zeer positief tegenover.’ Peter verwacht dan ook niet dat er een gebrek aan draagvlak zal zijn. ‘We hebben natuurlijk al veel vooronderzoek gedaan en zijn er al een flinke tijd mee bezig. Ik verwacht veel bezoekers tijdens de bijeenkomst op 18 januari. Het scheelt ook dat de betrokken gemeenten allemaal sportief zijn ingesteld. Dat helpt enorm bij de voorbereiding van een dergelijk evenement.’

Het evenement wordt primair georganiseerd voor hardlopers. De marathon wordt vervolgens aangevuld met side-events. Denk daarbij aan verkorte afstanden van bijvoorbeeld vijf kilometer, maar ook estafettes, bedrijvenlopen en andere afstanden zullen de revue passeren. ‘Wij willen de provincie Groningen ook betrekken bij het evenement. Zo hopen wij de jeugdigen te bereiken en te prikkelen.’ Er zal een speciale jeugdloop worden georganiseerd en de marathon zal op een feestelijke manier worden aangekleed. ‘Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een muzikale en culturele omlijsting. Het is vooral de bedoeling om de deelnemers kennis te laten maken met de prachtige omgeving, de natuur en ze bewust te maken van een stukje historie van het gebied’, zegt Peter.

De organisatie zet in op ongeveer 800 deelnemers. ‘Dat kunnen er ook meer worden, afhankelijk van de populariteit’ Door de inzet van pendelbussen, hoopt de organisatie het de deelnemers makkelijk te maken om naar de verschillende start- en finishplaatsen te komen. In totaal zijn er vijf verschillende start- en finishplaatsen, allen aangepast op de verschillende afstanden en vormen. De route is grotendeels vastgesteld, maar nog niet definitief. Wat wel duidelijk is, is dat de marathon in Leek zal starten. Vervolgens zal het parcours van de marathon door respectievelijk Midwolde, Lettelbert, Enumatil, Zuidhorn, Briltil, Faan, Niekerk, Oldekerk, Sebaldeburen, Grootegast, Noordwijk, Marum, Nuis, Niebert en Tolbert lopen. Laatstgenoemde is ook direct de finishplaats van de marathon.

Op 18 januari wordt de officiële aftrap verricht in het gemeentehuis te Leek. Binnenkort komt de website van de marathon online. Voor meer informatie kan eenieder mailen naar wm@loopgroepnienoord.nl.