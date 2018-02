Maria’s Mooie Mensen 281

Hoe politiek betrokken bent u? Ja, dat is nog eens een binnenkomer zo in deze column. De politiek klinkt voor velen als een ‘ver van je bed show’. Een stel liefhebbers die daar in dat gemeentehuis urenlang debatteren, stempels zetten en eindeloos stukken lezen voor ze knopen hakken die u en ik op straat zonder moeite in enkele seconden slechten. Is dat uw mening? Ziet u de politiek als iets waar u niks mee te maken heeft en niks van wil weten? Dan zijn we juist op zoek naar u. Want ‘politiek’ klinkt misschien als saai, iets formeels en theoretisch, maar het is juist datgene waar we allemaal mee te maken hebben. Dáár op dat gemeentehuis worden er beslissingen genomen die ons allen aangaan. Baalt u ook zo van die grijze container die nog maar één keer in de vier weken geleegd wordt? Laat het eens horen. Is de verkeerssituatie in het dorp u een doorn in het oog? Spreek het eens uit. Is de school van uw kinderen dringend aan verbetering toe? We willen het allemaal weten. Hoe, vraagt u zich af? Simpel. Op 15 maart organiseert de Krant een lijsttrekkersdebat voor Noordenveld. Een laagdrempelig evenement waar een ieder welkom is en een ieder wordt opgeroepen van zich te laten horen. Al die vragen over uw leefomgeving, wensen met betrekking tot sport of onderwijs, cultuur wat misschien wel ondergesneeuwd is… Op deze avond is het aan u. Als krant is misschien wel onze belangrijkste drijfveer in het schrijven van onze verhalen het verwoorden wat er leeft onder onze lezers. Mensen informeren op een manier die volledig is, maar die óók de ruimte geeft om een eigen mening te vormen. Een mening die in maart van belang is, wanneer we allemaal weer gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En heb geen illusies: het is zéker zo belangrijk als de landelijke verkiezingen. Misschien nog wel belangrijker zelfs. Want wat is er van groter belang dan uw eigen leven? Uw eigen omgeving, de wijk waar u woont, de mensen die u omringen, de school waar u misschien wel dagelijks uw kinderen brengt, het sportterrein waar hobby’s worden beoefend en sociaal leven voor een belangrijk deel vervuld worden. Op deze donderdagavond 15 maart zullen alle lijsttrekkers van de politieke partijen van Noordenveld aanwezig zijn. Ik beloof u een avond die vlot is, entertainend en informerend. Nou moet u alleen nog beloven dat u ook komt. En zult u merken dat politiek eigenlijk heel dichtbij is. Het gaat over mensen zoals u en ik en het zijn ook maar mensen zoals u en ik die het bedrijven.