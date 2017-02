Maria’s Mooie Mensen week 3 “17

Sinds kort heb ik er een verslaving bij. In de spaarzame momenten dat alle kinderen tegelijk slapen, mag ik me heel graag op Pinterest storten. Manlief waarschuwde me al: ‘je kunt jezelf hier helemaal in verliezen’ en inderdaad: al scrollend door een lading aan plaatjes kom je langs de prachtigste ideeën voor je huis of tuin, langs hebbedingen, de heerlijkste taarten of inspiratie op wat voor wijze ook. Al snel vind je jezelf ‘pinnend’ terug op de bank, niet om iets te betalen, maar om al die pracht en praal weer vast te pinnen op je eigen account. Het is een waar luilekkerland voor de taartbakker in mij, die meestal niet succesvol is, maar inmiddels wel keuze heeft uit wel klinkende namen als ‘Brownie Fudge Cheesecake’ of ‘Nutella Yoghurt Parfait Breakfast Icepops’. Een groot deel van de inhoud van deze enorme ideeëncatalogus is dan ook Amerikaans en dan weet je het al wel: je kunt de gekste dingen vinden. Eens rondneuzend in de categorie ‘tweelingen’ stuitte ik op een ruim scala aan artikelen onder de noemer ‘how to get pregnant with twins’. Als ik dit geheel moet geloven is er een grote groep aan mensen die niks liever wil dan zwanger worden van een tweeling. Immers zo leer ik al snel: je hoeft maar één keer door de bevallingspijn om direct twee kinderen op de wereld te zetten en wat je dan wacht is volgens het artikel een ‘bundle of joy’. En: zo leert dit artikel mij, ook als het je absolute nachtmerrie is om een tweeling te krijgen, kun je maar beter doorlezen, want dan weet je immers wat je absoluut moet vermijden om in elk geval je kans om een tweeling te krijgen niet groter te maken dan die 1,5-3% die het normaliter is. Nou is onze tweeling een echte toevalstreffer. De grote schuldvraag bleef immer onbeantwoord bij de gynaecoloog, want hoewel in de familie van manlief er wel een twee-eiige tweeling is, kan hij als man op deze manier geen stempel op een zwangerschap drukken en dus lag het niet aan hem dat wij opeens twee kinderen tegelijk kregen. En aangezien onze dames eeneiig zijn, wordt dit in de medische wereld toeval genoemd. Wij wijten het van begin af aan, aan dat ene wijntje wat we stiekem nog samen op vakantie in Italië dronken zo rond het moment dat ons ene kind besloot te splitsen in twee. Bloednieuwsgierig heb ik de artikelen op internet doorgekamd op zoek naar aanwijzing of we dat wijntje als schuldhebber van de lijst kunnen halen. Zeker dertig tips worden er van stal gehaald om dat doel te behalen: twee kinderen in één keer op de wereld zetten, een soort van heilige graal, een groot gemak, net een aanbieding van één van de grotere ketens: ‘twee voor de prijs van één’. Daarbij vergeten alle artikelen even dat het voor een vrouw niet echt fijn is om twee kinderen tegelijk te dragen, dat het een zwangerschap is die absoluut niet zonder risico is, dat de kinderen vaak te vroeg worden geboren en dat daarna het feest pas echt begint, want je bent dan misschien in één keer klaar, maar geloof mij maar: je bent nooit weer klaar met iets. Of de tips ook echt behulpzaam zijn vraag ik me af, want ze variëren van ‘eet wilde zoete aardappelen’ tot ‘wordt zwanger terwijl je een peuter nog borstvoeding geeft’ en ‘drink veel melk, maar dan wel melk met daarin veel hormonen, dus liever niet biologisch’. In beschrijvingen zoals van grotere kanshebbers als ‘oudere vrouwen’, ‘vrouwen die al veel vaker zwanger waren’ en ‘vrouwen van Aziatische of Afrikaanse afkomst’ herken ik mezelf ook niet, dus als ervaringsdeskundige kan ik niet bevestigen of dat gaat werken. Wij houden het gewoon op dat ene wijntje. Eén van de beste die ik ooit heb gedronken.