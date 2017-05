Martien Veldman clubkampioen schaakclub Leek

LEEK – Martien Veldman uit Noordwijk is de nieuwe clubkampioen 2016-2017 van de schaakclub Leek e.o. geworden. Nadat hij de eerste partij in de play-offs tegen Pieter Doller had gewonnen, moest hij in de tweede partij minimaal remise spelen. Doller begon de partij goed en ontwikkelde veel druk op de koningsstelling van Veldman. Na een torenoffer met damewinst via een aftrekschaakje was hij dicht bij de winst. Doller koos voor het afwikkelen naar een toreneindspel met twee pionnen meer. Veldman won één pion terug, en verdedigde het resterende eindspel van toren tegen toren plus een randpion, zeer vakkundig. Hij bleef op de juiste momenten schaak geven, waardoor Doller niet de gewenste winnende positie kon bereiken. Nadat Veldman ook de laatste witte pion van het bord sloeg, feliciteerde zijn tegenstander hem met het behalen van het clubkampioenschap 2016-2017. Enrique Arriola werd Best off the Rest met de kleinst mogelijk voorsprong op Frans Huisman. De eindstand van de interne competitie van de schaakclub Leek na 25 ronden is als volgt: 1 Veldman 2 Doller 3 Arriola 4 Huisman 5 Jakovljevic 6 Stokhorst 7 Tijmen Hofstra 8 Kuiper 9 Smedinga 10 Remmelt Hofstra 11 Graansma 12 Tetske Hofstra 13 Paalman 14 Bouma 15 Albadeen 16 Simon Hofstra 17 Veldhuijzen van Zanten. Opvallend is dat er bij de schaakclub Leek dit seizoen drie verschillende kampioenen waren; Veldman werd clubkampioen met de normale bedenktijd, Doller werd rapidschaakkampioen en Admiraal werd snelschaakkampioen.