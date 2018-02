Marum deelt de punten op ‘Code wit’-zaterdag

Zaterdagvoetbal

REGIO – De weerexperts spraken vrijdagavond van mogelijk een laagje wit in het Noorden. Nou, in een groot deel van de regio- met name Noord-Drenthe en stad Groningen- was het spierwit en glad. Van ‘Code Geel’ of ‘Rood’ was geen sprake, wel ‘Code Wit’. s’ Morgens lag ONR-Aduard 2000 er al uit, in de middag volgden vele wedstrijden, ook de duels op kunstgras.

Marum- De Griffioen ging wel door, want de sneeuwbui liet de Holten op wat vlokjes na links liggen. Op het groene De Holten kwam Marum niet verder dan 1-1 tegen De Griffioen, dat in de onderste regionen bivakkeert. Marum kwam tien minuten voor tijd aan de 1-0, gescoord door Marc Oldewarris, die zijn honderdste doelpunt vierde. Vervolgens werd het 1-1 en in de ultieme fase hadden de gastheren afstand moeten nemen, maar lieten dit na. “Als je tien minuten voor tijd met 1-0 voor staat, moet je niet naïef zijn, maar is het ‘vrouwen en kinderen eerst’”, briest Jan Mulder. “Vorige week kregen we de deksel op de neus en verloren we onverdiend, nu hadden we verdiend te winnen en houden we maar een punt over.” En dat tegen de formatie uit Oosterwolde dat vorig jaar voor het eerst in de clubhistorie promoveerde naar de tweede klasse. Marum staat voorlopig op een keurige zesde plaats, al heeft de geel-zwarte formatie meer wedstrijden gespeeld dan de rest.