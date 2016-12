Marum flitsend van start in Leek

MARUM – Marum is het A-toernooi op het 31ste Leekster Voetbalgala sterk begonnen. De zaterdag derdeklasser won de vier wedstrijden in Poule F soeverein en plaatste zich moeiteloos voor de tweede ronde op 7 januari. De Griffioen, Opende (beide in Poule E) en het organiserende TLC (groep F) volgden dat goede voorbeeld.

In het goed gevulde Sportcentrum Leek rekende Marum, toernooiwinnaar in 2014, achtereenvolgens af met Grijpskerk (4-2), TLC zondag (3-1), Niekerk (2-0) en het puntloze HFC’15 zondag (6-2). De zaterdagformatie van de Hoogkerker fusieclub won het toernooi vorige winter. Achter Marum klasseerde vijfdeklasser TLC zich verrassend als tweede. De Tolbert-Leek Combinatie speelt op 14 januari de finale van het B-toernooi tegen streekgenoot Zevenhuizen.