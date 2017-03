Plaats: De Holten, Marum

Datum: 17 maart

Tijd: 8.45 uur

MARUM – ‘Marum in beweging’, is het credo van de gemeente. Marum heeft alles op sportgebied, behalve een basketbalclub. Niemand minder dan topbasketbalclub Donar probeert kinderen enthousiast te maken. Dat lukte vrijdagmorgen aardig. Wat heet, kinderen waren dolenthousiast.

Eenmaal in de zaal is het stuiteren niet van de lucht. Combinatiefunctionaris van de gemeente, Monika de Vries, probeert boven het lawaai uit te komen. ‘Donar doet dit voor de tweede keer. We organiseren vaker sportevenementen. Schoolvoetbaltoernooien, scholierensurvivalrun en met Koningsspelen geven heel veel verenigingen clinics aan vijfhonderd kinderen.’ Zoveel zijn er deze morgen niet. ‘Basketbal wordt niet op elke school gegeven. Je hebt vakleerkrachten en groepsleerkrachten’, geeft De Vries het verschil aan. Vakleraren geven dus een vak als basketbal. Zestig kinderen doen mee aan deze training. Ze zijn verdeeld over drie groepen. Van de zeven scholen uit Marum doen er vijf mee: De Springplank en de Bron Marum, De Klimboom Boerakker, Wegwijs De Wilp en ook ’t Jonkertje uit Jonkersvaart. Nu zijn kinderen van CBS De Bron bezig met de grote bal. Namens Donar is Niek van de partij. ‘Nee, ik ben geen speler meer van Donar”, zegt Niek. Geen sterren dus. “We geven niet in het hele land clinics, maar wel in het Noorden. Af en toe spelen we mee. Dat Marum geen club heeft, is lastig. Maar dat is het nadeel van deze kleine sport. Aan ons om de jeugd te stimuleren en wel hierheen te komen. Dribbelen, passen, schieten, de fundamenten van basketbal op een speelse manier, daar leggen we ons op toe.” Drie keer in je handen klappen, terwijl je de bal omhoog gooit. “Wie dit niet lukt, moet push-ups maken”. Luid gejoel als iemand het niet lukt. Marcel Poll is er ook. De Marumer ziet zijn dochter Elise van heel dichtbij. “Ze voetbalt”, geeft Poll aan. Dat is te zien. Ze draagt een prachtig tenue van Messi. Poll weet dat Marum vroeger wel een basketbalclub had, ‘Ruby Red’. “Ze had er veel zin in”, zegt de voormalige Marum-trainer over Elise. “Ik heb hier geen functie. Ik ben docent Harem (zeg maar P & O) op de Hanzenhogeschool. Ik was even benieuwd. Ik ga vaak met mijn vader (Rein Poll, red.) naar wedstrijden van Donar. Onlangs zijn we naar Donar-Benfica geweest. Binnenkort gaan de kinderen naar een wedstrijd. Dan ga ik mee als begeleider. Ik vind dit leuker dan FC Groningen, waar zo weinig gebeurt. Mijn zoon kijkt het meest uit naar de frikandel en patat.” Voetballers en voetbalsters zijn rijkelijk vertegenwoordigd. We zien shirts van FC Groningen en vooral Messi. Een kind draagt een shirt van Baltimore, inclusief pet. Intussen moeten de kinderen de bal afpakken van de drie Donar-vertegenwoordigers. Tineke Traa is de al even enthousiaste vakleerkracht van de Bron. “Dit is toch fantastisch! Volgende week gaat dit verder in de gymles. Monika doet het heel goed. De samenwerking tussen vakleerkracht en combinatiefunctionarissen is goed. Monica deed de scholierensurvivalrun in Boerakker en ik ga daarin door met freerunning in de zaal. Zo verdiep je dat. De uitdaging is dat ze zoveel plezier hebben met de bal, dat ze het ook in de vrije tijd doen. Over Donar: ze denken niet alleen aan de top, maar ook de voeding. Enthousiasme in sport is het allerbelangrijkste. Als ik voor de groep sta en het lijkt op tennis, zeggen ze wat is dit? Je moet niet te ver van hun beleving afzitten.” Dat zit Tineke ook niet. Ze zit er bovenop. “Herkenning aanbieden. Voor mij is het bijscholen, zij zijn de toppers.” Een van de toppers is Niek, Messi Niek, die een bal tussen de benen klem heeft. Een ander kind valt op. “Nee, ik noem geen naam, dan loopt ie naast zijn schoenen, ha”. Op de tribune zit Sven. “Ik zou wel op basketbal willen, maar ik heb al twee sporten, scouten en freerunnen.” Vinden jullie het nog een beetje zo”?, vraagt Donar-Niek. Om vervolgens verder te gaan met Popspel. Het blijkt Fopbal. Dat houdt in: handen op de rug en dan wordt de bal gegooid…of niet. Tineke heeft kritiek. “De kinderen staan te lang stil. Meester David Katuin zit op basketbal. “Als het pauze is, gaat hij mee basketballen op het plein. En meester Mark Pot van groep 7 is bloedfanatiek in voetbal. Pot weet ook dat er een speler zou komen. “Maar zijn vrouw moest naar het vliegveld gebracht worden.” Tineke Traa is ook van Pelikaan S. De zaak Elshot. “Ze hebben gebeld naar de bond. Maar ja, mondeling, ze weten niet meer met wie ze gesproken hebben. Er is geen bewijs”. Na de executieronde (!?) gaan we bowlen. Bowlen op zijn basketbals. Iedereen op een rij, dan de bal tussen de benen laten rollen. Zestig benen. “Bewegen is leuk. Dan heb je altijd lol”, zegt Traa.