Marum JO9-1 naar bekerfinale

MARUM- Met nog de kampioensspirit van afgelopen maandag van een toernooi in Opende in de benen, stonden de mannen van JO-09 1 strak van de spanning vandaag klaar voor de strijd der strijden. Overgebleven bij de laatste 8 teams in de bekercompetitie.

De bekerwedstrijd in en tegen Winsum moest gewonnen worden wilden ze door gaan naar de finale. De spelleider geeft t signaal van de start af en de wedstrijd begint. Maar wat gebeurt er nu met de focus? Binnen 5 minuten 4 ballen om de oren. Ouch. Gelukkig was er na 10 minuten een korte time-out waarin de coaches ze even flink hebben toegesproken. Wilden ze winnen dan moesten ze niet staan afwachten maar er hard voor werken, snel passen en korte lijnen houden. Vol goede moed ging t team weer het veld op. En wat er toen gebeurde? Niet 1, 2 3 maar 10 doelpunten werden er gemaakt! Er werd hard voor elkaar gewerkt, de juiste posities ingenomen en mooie passen gegeven ( een hakje hier, een hakje daar). En dat werd dus beloond!! Van 4-0 binnen 5 minuten achterstaan naar 5-10 winnen en dus bij de laatste 4 teams in de finale in Joure staan op zaterdag 2 juni. Dat getuigt van goede gedreven coaching en karakter! Of zou het beloofde patatje na afloop de doorslag hebben gegeven?? Op naar de finale in Joure, met de nieuwe shirts van sponsor Sabanoord Accountants en Adviseurs.