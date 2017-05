Marum: Koninklijke onderscheidingen voor twee vrouwen

MARUM – In het gemeentehuis van Marum reikte burgemeester Henk Kosmeijer woensdag twee Koninklijke onderscheidingen uit. Het ging om twee vrouwen: Trientje Martha Buma – Van Dellen uit Jonkersvaart en Minke Boukje Hoekstra – Siersema uit Noordwijk. Beiden werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Buma – Van Dellen was van 1984 tot 1999 secretaresse van muziekvereniging Amicitia uit Niebert. Daarna was ze voorzitter tot 2003. Naast bestuurlijke taken hield ze zich bezig met het tijdige onderhoud van de instrumenten, de zorg voor de uniformen en het regelen van vervoer van en naar bijeenkomsten. Ook aan activiteiten als een braderie, de jaarlijkse kerstmarkt en kerstzangdiensten droeg ze haar steentje bij zowel qua organisatie als uitvoering. In de periode 2000-2003 droeg ze zorg voor de drie kinderen uit het gezin van een zwager. Door een trieste gebeurtenis zijn dit niet bepaald de gemakkelijkste jaren van de familie geweest. Tot op de dag van vandaag is ze weer voorzitter van Amicitia. Ook worden er tal van nevenactiviteiten voor deze verenging verricht.

Mevrouw Hoekstra – Siersema is bijna veertig jaar trouw vrijwillig hulpverleenster bij het Nederlands Rode Kruis. Ze pleegt veel inzet bij (sport)evenementen, ouderenzorg en vakantieprojecten en is in haar werk kundig en gedreven. Elke dinsdagavond is ze aanwezig op de herhalingslessen in de gemeente Leek. Verder heeft ze een medische opleiding GHOR/SIGNMA gevolgd en binnen het Rode Kruis Leek/Marum heeft ze jarenlang de verantwoordelijkheid gehad voor de kleding van de leden bij inzet. Mevrouw werd woensdag getypeerd als iemand die altijd klaar staat voor haar medemens.