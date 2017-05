Marum wint ‘wie van de drie’; ‘drie keer scheepsrecht’

Laatste speeldag: Marum heeft het laatste woord

MARUM – SV Marum dus, met dank aan Loppersum, dat lang bovenaan stond, maar de laatste weken door de mand viel en leed aan Feyenoord-stress. Marum kreeg daardoor- met dank aan de KNVB- een heuse kampioenswedstrijd in de schoot geworpen. Tegen Noordwolde, de gevreesde derde gegadigde, die nog nooit in de tweede klasse heeft gespeeld. Twee vechten om een been….nee. Voor het massaal opgekomen publiek rekende de geel-zwarte ploeg, die moeilijke momenten doorstond, in korte tijd resoluut af met Noordwolde: 4-0. Marum had het laatste woord. Na twee mislukte promotiepogingen (respectievelijk tweede en vierde als eindrangschikking) nummer één: drie keer scheepsrecht voor Marum. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest in alle hevigheid los.

Marum begon sterk in een fantastische ambiance. Zeker zevenhonderd bezoekers omzoomden het kunstgrasveld. Ze zagen een ontketende Tom Boezerooij, die twee keer op doel schoot. Twee keer was sluitpost Martin Oltmans de winnaar. “Hij moet weer honderd kansen hebben”, spraken Marumer aanhangers. Na de eerste Marumer aanvallen luwde de storm en kwam Noordwolde met gevaarlijke uitvallen. De beste kans was voor Ewoud Boersema, zijn inzet werd gekeerd door de geweldig keepende Jacob Beimers, die net als Boezerooij De Holten zal verlaten. Marum zakte terug na een veelbelovend begin. Het wilde niet vlotten, de opbouw verliep traag en Noordwolde bleek een lastige tegenstander. Achterin onder het motto ‘weg is weg’ en voorin een lepe aanval. “Wanneer we maar de 1-0 scoren dan is het klaar”, wisten de supporters. Na een half uur de zo gewenste voorsprong. De voorbereidende actie kwam van Daniel Laturiuw. De meegekomen Jordy Swieringa werd hard aangepakt in het strafschopgebied. De tackle van Jorrit Dijkstra kwam te laat. Penalty! De immer rustige Daan Assink schoot uiterst zelfverzekerd de bal in de hoek: 1-0! Gevolgd door een hartstochtelijk gejuich. Meteen daarna de zeer ijverige Martijn Kuiper, die ook getorpedeerd werd. Dit keer buiten het gebied en zonder gevolgen. Aan de andere kant zocht ook Noordwolde nadrukkelijk een penalty, maar scheidsrechter Brinkhuizen wilde er niet aan. In een tijdsbestek van drie minuten was de strijd beslist. Het was weer eens de flitsende Boezerooij die doorbrak, de verdediging en doelman omspeelde en de 2-0 erin legde. Even later een steekpass van Kuiper, precies op tijd en voor de voeten van ‘Boes’ die strak uithaalde: 3-0! Wat kon er nog misgaan? In de tweede helft vochten de gasten voor de laatste kans, die het zomaar kreeg. De geheel vrijgelaten Patrick Meima kon uithalen, maar het bleef zonder gevolgen. Marum nam het commando weer over en wederom zorgde Boezerooij voor het gevaar. De speler die volgend seizoen te bewonderen is op de Bosk van Harkemase Boys liet weer mooie acties zien, maar ze strandden wel. Steeds was de vleugelspeler de verdedigers veel te snel af, de voorzetten waren op maat, maar niemand in geel-zwart die voor het doel was. Tussendoor ook nog een solopoging van Jordy Swieringa, maar de verdediger werd tijdige geremd. Dan wederom Boezerooij, die voor trok, waarna Marc Oldewarris opdook en een teen tekort kwam. Met nog een half uur te gaan kwam Noordwolde toch nog. Het was te danken aan Beimers dat er niet gescoord werd. Met name de redding op de harde kopbal van Marco Vos was cruciaal en fenomenaal. Marum kwam langdurig onder druk en bleef met kunst en vliegwerk op de been. Maar de voorsprong was te groot om nog in te halen. In het slotkwartier zette Marum de puntjes op de i. Een prachtige poging van Boezerooij viel bovenop het doel. Boezerooij was gehavend en kreeg een applauswissel. Zijn vervanger Kino Elias leek de 4-0 te maken- nadat Kuiper even daardoor de paal raakte- maar dit feest ging niet door. Ook een wervelende actie van Oldewarris, die langs alles en iedereen slalomde strandde in schoonheid. Beimers moest ook nog een paar keer optreden. Het slotakkoord was toch voor Elias, na een aanval via Kuiper, breed gelegd door de andere invaller Jorrit Jonkman: 4-0! “Marum, Marum!” klonk het na het laatste fluitsignaal. Voorzitter Simon Neef ontpopte zich als regisseur: “niet met bloemen gooien”. En sprak de helden toe. Over het moeizame begin. “Maar jullie hebben het opgepakt. Super gedaan. Kijk eens wat ik voor jullie heb.” Om vervolgens een zelfgemaakte kampioensschaal te tonen. Terwijl zijn medespelers zich opmaken voor de foto, vertelt Beimers nog rustig zijn verhaal. Zijn afscheidsverhaal. “Dit kan niet mooier”. Een van de andere uitblinkers, Martijn Kuiper: “Hier doen we het voor. Hier hebben we het hele jaar voor getraind en voor gevochten”. En de winnende coach, Jan Mulder, die het een mooie bekroning van een jonge ploeg noemde. “Er was sprake van enige spanning. Die eerste goal was bevrijdend. We hebben het met zijn allen gedaan. Maar dit is een succesjaar voor de hele club, met ook het tweede en dames kampioen. De tweede klasse was een belangrijke reden, dat was mijn ambitie.” Marum heeft veel potentie. Met achterin de twee Swieringa’s, met lengte en technisch vermogen en veel drang naar voren. Rustpunt Assink, de onopvallende maar oh zo nuttige middenvelders Wagenaar en Boekema, creatief brein Laturiuw, de bezige bij Kuiper en de twee snelle spitsen Oldewarris-Boezerooij. Voor Boezerooij staan vervangers te popelen. Allemaal twintigers. Marum, een aanwinst voor de tweede klasse! Hopelijk duurt het avontuur volgend seizoen langer…In 2014 eindigde Marum voorlaatste. Pikant detail: Loppersum negende….

Sportpark de Holten: SV Marum-Noordwolde 4-0 (3-0); Scoreverloop: 30. Daan Assink 1-0, 37. Tom Boezerooij 2-0, 40. Tom Boezerooij 3-0, 88. Kino Elias 4-0; Scheidsrechter: Brinkhuizen (Sauwerd); Gele kaart: Tom Boezerooij (Marum), Jorrit Dijkstra, Ewoud Boersema (beiden Noordwolde); Toeschouwers: 700

Opstelling SV Marum: Jacob Beimers, Dennis Swieringa, Jordy Swieringa, Daan Assink, Jurn Wagenaar (70. Frank Terpstra), Jeroen Boekema, Daniel Laturiuw (84. Jorrit Jonkman), Marc Oldewarris, Tom Boezerooij (77. Kino Elias), Derk Veenstra.

Sterren van het Veld: Tom Boezerooij en Jacob Beimers. Tom Boezerooij miste weer veel kansen, maar had met twee doelpunten toch het grootste aandeel in de ultieme overwinning. Zijn snelheid is zijn handelsmerk. Blijkt wel kwetsbaar voor blessures. Doelman Jacob Beimers hield in zijn afscheidswedstrijd – na zeven seizoenen- zijn doel schoon. Verrichtte enkele formidabele reddingen, bleek onpasseerbaar op de lijn. Beimers was samen met de keeper van Loppersum de minst gepasseerde keeper.