RODEN – Matthijs Driessen (4) uit Roden heeft zijn helpers in het zonnetje gezet. Bij de jonge Rôner werd ataxie sca 13 ontdekt. Dit is een zeer zeldzame afwijking die resulteert in een instabiel gangbeeld en een vertraagde spraak. Vanuit het UMCG Groningen wist neuroloog, dr. Sival, de deuren te openen naar het Beatrixoord te Haren. Matthijs is daar gedurende drie tot vier dagdelen per week zeer goed begeleid. Kundig, geduldig, positief en liefdevol. Allemaal woorden die de ouders van Matthijs zo hebben mogen voelen en ervaren. Taxi Dorenbos sloot al snel aan met een team van chauffeurs die Matthijs met plezier en met scherp oog voor veiligheid ophaalden en weer thuis brachten. Zo’n kleine dreumes zonder ouders begeleiden vergt warme en vriendelijke vaardigheden.

De warme molen van professionals rondom Matthijs gaven de ouders rust. Afgelopen week nam Matthijs afscheid van het Beatrixoord en bedankte hij de zorgverleners. Zij vonden het maar al te leuk dat zij door Matthijs in het zonnetje werden gezet.

Voor Matthijs is het nu tijd voor de volgende stap in zijn nog prille leven. CBS de Hoeksteen opent haar deuren voor de jongeling. Daar zal hij met open armen worden ontvangen.

Foto: Reyer Boxem