Matthijs Roelfsema nieuwe hoofdtrainer kv Noordenveld

RODEN – Het Bestuur van de kv Noordenveld is blij te kunnen melden dat Matthijs Roelfsema met ingang van het seizoen 2018-2019 de nieuwe hoofdtrainer van de eerste selectie van de korfbalvereniging wordt. Roelfsema is sinds het seizoen 2015-2016 hoofdtrainer van de KC Rodenburg uit Leek/Tolbert. Daarvoor was hij 3 jaar trainer bij Sparta. Als speler is Matthijs Roelfsema actief geweest voor Rodenburg en ASKO. Hij speelde onder meer op het NK junioren en in de Overgangsklasse.

Het Bestuur en de Technische Commissie zijn verheugd dat Matthijs Roelfsema zijn kennis en ervaring met ingang van komend seizoen wil gaan inzetten bij de training en coaching van onze jonge en talentvolle selectie.