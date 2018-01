Medailleregen voor de DE-teams van Adonis Sportacrobatiek

LEEK – Zaterdag 27 januari werd in Uithuizen de voorwedstrijd voor de DE-lijn acrogym gehouden. Voor Adonis Sportacrobatiek Leek werd dit een zeer succesvolle dag. De club keerde met maar liefst 6 gouden, 1 zilver en 3 bronzen medailles weer naar huis.

In de eerste wedstrijd was het de beurt aan de teams in de D-lijn. Het duo Floor Stuurwold en Jolin Doorten, en het trio Dana Stoker, Elisa Banus en Lian Steenbergen mochten bij de D-jeugd het hoogste podium betreden. Noortje Bijlsma en Yaëla Verbree werden bij de duo’s D-junior knap 6e. Bij de D-senioren was er zelfs 3 keer een medaille: het duo Kaja Heijnen en Jasmijn Stuurwold haalden goud. Bij de trio’s werd het een Adonis-podium waarbij Marit Huizinga, Jorijn Jongman en Zjamila Hoebas ook goud behaalden en Kristy Stuitje, Sietske Jongsma en Ilse Bakker het brons veroverden. Het duo Silke Kroese en Marrit Hoogenberg hadden helaas een foutje maar haalden nog een mooie 9e plaats.

Daarna was het de beurt aan de E-instap en E-jeugd teams. De zusjes Chénice en Marleau Storteboom haalden een mooie bronzen medaille bij de E-instap en het duo Eden Timmerman en Lisanne van der Velde vielen met een 4e plaats net buiten het podium. Bij de E- instap trio’s mochten Danielle Hielema, Nadine Hielema Rosalie de Vries een zilveren medaille in ontvangst nemen. Tevens was er een gouden medaille voor het E-jeugd duo Dewi Koers en Xanne Ottersberg.

In de 3e wedstrijd kwamen nog meer teams in actie, dit keer was het de beurt aan de E-junior en E-senior teams. Bij de duo’s E-junior werden Janneke Meijer en Leana Perri 3e, heel knap in dit grote deelnemersveld. Joëlle Boonstra en Nynke Veldhuizen maakten helaas een foutje waardoor zij op een 9e plaats eindigden. Tot slot sloten het E-senioren duo Anna Snijder en Anna Bente Bakker de dag super af met ook een gouden medaille! Op 17 februari komen al deze teams van Adonis Sportacrobatiek Leek weer in actie. Dan worden de Provinciale Kampioenschappen gehouden.