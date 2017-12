Meepraten over woningbouwplannen Peize-zuid

PEIZE – Dorpsbelangen in Peize roept Peizenaren op om mee te praten over de voorgenomen woningbouwplannen in Peize Zuid. Op 19 december houdt Dorpsbelangen een informatiebijeenkomst in Zaal Boonstra. Dorpsbelangen is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner als het gaat om de leefomgeving in Peize. Het doel van de bijeenkomst is om een werkgroep te vormen met direct aanwonenden om het algemeen belang rond de bouw de komende jaren te behartigen. Tijdens de bijeenkomst zal de gemeente aanwezig zijn om informatie over de plannen te delen. De informatiebijeenkomst start om 20:00.