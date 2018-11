Mega-Kinder-Speeldag in Norg maakt 200 kinderen blij

NORG – In de herfstvakantie werd er in De Brinkhof in Norg een mooie speeldag voor alle basisschoolkinderen uit Noordenveld georganiseerd. Er waren tal van activiteiten opgezet waaronder diverse opblaasbare klimtoestellen en springkussens, draaiden er kinderfilms en kon een ieder meedoen aan een Djembe workshop. Ook schminken en een tekening inkleuren hoorde er die dag bij. Spelers van Donar uit Groningen gaven op het eind van de speeldag nog een workshop basketballen. Het was de gehele dag lekker spelen voor de tweehonderd kinderen die meededen. Uiteraard stond er, ter verzorging van de inwendige mens, ranja en broodjes knakworst klaar.

Mede mogelijk gemaakt door Beweegdorp Norg, sportcoach Norg en het buurtwerk van Welzijn in Noordenveld. Hulde!