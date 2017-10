Mega Speeldag in De Brinkhof

NORG – Op dinsdag 24 oktober van 10.30 tot 15.00 uur is er in De Brinkhof een Mega Speeldag voor kinderen. Het beloofd die dag een vrolijke boel te worden. Kinderen van alle basisscholen in Noordenveld zijn welkom. Opgeven gaat via de activiteitenladder van Welzijn in Noordenveld, al kun je ook gewoon op de dag zelf nog beslissen om te komen. De entree inclusief ranja en een broodje knakworst is 5 euro.

De Brinkhof wordt die dag 1 groot kinderparadijs. 10 luchtkussens, waaronder een stormbaan en een pannakooi, komen in de sporthal. Creativiteit is er in de dorpshuiszaal met schminken, een creakracht gaat creatief knutselen en er wordt een film gedraaid. Verder zijn er oud-Hollandse spelletjes, is er een megasjoelbak, 4 op een rij en het spel twister.

In samenwerking met De Brinkhof hebben Beweegdorp Norg en de sport- en cultuurcoaches van Norg deze activiteit in de herfstvakantie op stapel gezet. De opgave is inmiddels van start gegaan en de eerste aanmeldingen vliegen binnen.

Op de foto een aantal mensen van de organisatie: Greta Venekamp, Femma Bezu, Afien Baving en Mart Nieboer.