Meiden van het Valkhof organiseren sponsorloop voor KWF

RODEN – Ella Radersma, Resa Poeder en Eva Brouwer uit groep 8 van het Valkhof in Roden hebben het voor elkaar. Hun lang gekoesterde wens gaat woensdag 5 juli in vervulling. Al tijden liepen de meiden rond met het plan om geld binnen te halen voor KWF Kankerbestrijding. Let wel: veel geld. Dus moest het gaan om een actie van formaat. Een Glazenhuis in de school, bedachten de dames. Waar ze zelf 24/7 plaatjes zouden draaien voor het goeie doel. Maar dat vond schooldirecteur Coos Boerma in het kader van de Cito’s geen strak plan. Een sponsorloop werd het uiteindelijk. Op woensdag 5 juli rennen de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 zoveel mogelijk rondjes rond de school om zoveel mogelijk geld binnen te harken voor het KWF. Zo’n 150 kinderen in totaal. “We hebben allemaal al eens van dichtbij te maken gehad met kanker. Een vreselijke ziekte. Geld voor onderzoek en medicijnen is belangrijk om mensen met kanker te kunnen helpen. Wij proberen met de opbrengst van de sponsorloop een beetje bij te dragen.” Coos Boerma is in zijn nopjes. Trots op zijn pupillen die zaken als verantwoordelijkheid en samenwerken met de paplepel zijn ingegoten op de daltonschool. “Vergis je niet. Er komt nog heel wat bij te kijken. Overleg met verschillende partijen, afspraken maken, de boel uitwerken. Leuk én leerzaam.” Om 9 uur start de sponsorloop om het Valkhof.