Meijer maakt college verdacht op huisjesmelkers

Raad van Noordenveld

Er werd gegokt aan de perstafel. Met het thema ‘centrumontwikkeling’ op de agenda, kon het zomaar eens een lange avond worden. ‘Twaalf uur’, schatte mijn collega zo in. Ik hield het op half twaalf. We waren het er in ieder geval over eens dat we ons maar moesten instellen op een lange vergaderavond. En dus werd er alvast koffie ingeschonken.

Over de Centrumontwikkeling en het HOV is al veel gezegd en geschreven. Na afloop van de vergadering zou men aan de bar van het gemeentehuis niet veel puf meer hebben om hier nog even op terug te komen. Over koetjes en kalfjes praat men vaak makkelijker, dan over gemeentelijke hoofdpijndossiers. Ik noem het zelf maar even een hoofdpijndossier, want als je anderhalf uur naar een complexe zaak als deze luistert, begint het mij spontaan te duizelen.

Gelukkig kwamen er ook minder heftige zaken aan bod. Neem nu het bomenbeleidsplan, waarover in de raad werd gesproken. Spontaan dacht ik even aan Jan Klinkenberg, die tot maart nog in de raad zat voor GroenLinks. Hij kon eindeloos doorzagen over dit onderwerp, al is de term ‘doorzagen’ wellicht niet handig gekozen. Ik vraag me af of Klinkenberg een eigen bomendossier bijhoudt. Zo ja, dan hopelijk op zijn pc. Printen is niet meer van deze tijd.

Opmerkelijk was het optreden van VVD-voorman Robert Meijer. Hij liet zijn ‘sociale hart spreken’, zoals hij het zelf mooi verwoordde. Want, er schijnen problemen te zijn met sociale huurwoningen op campings. Meijer had het zelfs over ‘huisjesmelkers’ in de oude gemeenten Roden en Norg. De liberaal bracht deze problematiek voor het voetlicht en gaf het college mee dit in de gaten te houden. VVD en huisjesmelkers, een bijzondere combinatie. Ik vroeg mij plots af of Wybren van Haga nog steeds in de Tweede Kamer zetelt.

Tijdens de rondvraag, was het Peizenaar Femke Knoop (Lijst Groen Noordenveld) die heel terecht opmerkte dat het afgebrande pand van Magista er wel erg treurig bijstaat momenteel. Geen speld tussen te krijgen. De vraag was dan ook wanneer er wat zou gebeuren om de ingang van Roden weer wat cachet te geven. Wie vanaf Peize het dorp inrijdt zou bijna denken in een sloppenwijk van Marseille terecht te zijn gekomen. Enigszins gechargeerd, dat geef ik grif toe, maar het lijkt absoluut niet. Wethouder Henk Kosters gelooft dat hier binnenkort verandering in komt. ‘Het gebouw is natuurlijk van een particulier, die hierover overleg pleegt met de verzekering. Maar er lijkt beweging in te komen. Ik denk dat er op korte termijn iets aan gedaan wordt.’ Weten we dat ook weer.

Het meest onbelangrijke en tevens leuke nieuws, mag inmiddels geen nieuws meer zijn. Een echt klassement hou ik niet bij, maar mocht er een ranglijst zijn met raadsleden die zich verspreken, dan staat Rikus Koopman (Gemeentebelangen) stipt op nummer één. Het leuke is: hij weet het zelf ook. Afgelopen woensdag leek hij even te denken dat niet de PvdA en GroenLinks een duofractie vormen, maar dat de PvdA in zee is gegaan met LGN. Schrikken geblazen bij beide partijen, maar Koopman werd snel op zijn fout gewezen. En direct besefte hij zich dat hij zojuist zijn plaats in het klassement had verstevigd. Zou hij het erom doen?

Wanneer Jan ten Hoor de raadscommissievergadering sluit, kijk ik op mijn horloge. Deze geeft nog nét geen half twaalf aan. Glad vergeten om daadwerkelijk iets op de weddenschap te zetten…

