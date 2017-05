Meisje (17) uit Leek ruim week vermist

LEEK – Sameera Eid (17) uit Leek wordt vandaag acht dagen vermist. Volgens haar ongeruste moeder wordt haar dochter op internet als ‘seks-slavin’ te koop aangeboden op een vage internetsite. Het meisje zou volgens moeder Renata van der Wijk kampen met ernstige psychische problemen. Het meisje wordt sinds maandagochtend vermist. Ze verbleef op het moment van verdwijning in een woonvorm van de Pi Groep in Drachten, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Van der Wijk ontdekte via via dat haar dochter op een website als ‘Samantha’ wordt aangeboden als seksslavin. De politie is op de hoogte en stelt een onderzoek in naar hoe het meisje op de site is beland. De moeder had graag gezien dat de politie meteen een Amber Alert had uitgevaardigd. Maar omdat het meisje al eens eerder vermist was en korte tijd later terugkwam, was de zaak aanvankelijk onvoldoende alarmerend, liet een politiewoordvoerder in een reactie weten. FOTO: Facebook.