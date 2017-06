Melrose op Koga Slag om Norg

NORG- In het eerste weekend van juli wordt Norg weer opgeschud door de wielersport. De zesde editie van het wielerspektakel ‘ Koga Slag om Norg’ is op zondag 2 juli. Naast het aanmoedigen van de coureurs in het centrum van Norg, is er voor de toeschouwers gezorgd voor muzikale omlijsting.

Vanaf 15.00 uur is het veld op De Brink geopend. Rond 19.30 uur zal de eerste

coureur in Norg finishen gevolgd door de huldiging op het podium. En dan barst het muzikale

spektakel los. Melrose voorziet de toeschouwers van bekende meezingers en muziek van vroeger en nu. Het muzikale programma is een initiatief van ‘ t Wapen van Norg, Hotel Karsten en Bezu Verhuur in samenwerking met de organisatie van de Slag om Norg.