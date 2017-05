MensA: heerlijk eten én een nieuwe barbecue

RODEN – In de voormalige Scheepstraschool in Roden wordt, onder de noemer MensA, elke vrijdag een warme maaltijd geserveerd naar buitenlands recept. Statushouders bereiden de maaltijden en het idee is afkomstig naar aanleiding van het ‘Jaar van de Vluchteling’. Nieuwe en oude inwoners kunnen elkaar zo op informele wijze ontmoeten en een overheerlijke maaltijd kost er bijna niets. Afgelopen vrijdag was het weer goed toeven bij MensA, want behalve heerlijk eten is het ook elke vrijdag gewoon erg gezellig. Overigens heeft de organisatie onlangs een nieuwe barbecue gekregen van de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk in Roden. Dit omdat ook de kerk alle extra verbindingen in Noordenveld toejuicht.