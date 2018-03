‘Mensen duidelijk maken dat we geen eng, conservatief clubje zijn’

Menne Kamminga: de nieuwe lijsttrekker van ChristenUnie Noordenveld

LEUTINGEWOLDE – Hij is een nieuwkomer in de gemeente Noordenveld, maar kent zijn weg in de gemeentelijke politiek: Menne Kamminga. Dik drie jaar geleden verhuisde hij vanuit de gemeente Winsum naar Leutingewolde, alwaar hij op een prachtige plek een huis kocht. ‘Als je ziet hoe het er nu uitziet en dat vergelijkt met toen, dan herken je het niet terug’, zegt hij. Nu hij gesetteld is, kan hij zich bemoeien met de politiek in Noordenveld. Als lijsttrekker van de ChristenUnie, hoopt hij een mooie toevoeging te worden in de gemeenteraad.

In huize Kamminga brandt de kachel. ‘Stukje duurzaamheid’, zegt Menne. ‘Al kun je je natuurlijk afvragen in hoeverre het kappen van haardhout duurzaam is’, vult hij zichzelf aan. In het vrij modern ingerichte huis, vertelt Menne over zijn achtergrond. ‘Ik heb mijn dienstplicht uitgezeten in Harden, daar werkte ik als radiohersteller. Dat vond ik fantastisch, maar kon niet verder in het leger op dat moment. Dat was balen.’ Uiteindelijk kwam hij na enkele omzwervingen terecht in Lauwersmeer, alwaar hij toch voor Defensie ging werken. Bijzonder is dat Menne tegenwoordig werkzaam is bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum in Heerenveen, terwijl hij vroeger een 4 haalde op analoge techniek op de MTS. ‘Het is opmerkelijk dat dit de basis vormde voor mijn verdere carrière. Ik ben mijn leraren van toen nog steeds heel dankbaar dat ze mij hebben laten slagen. Blijkbaar zagen ze toch iets in mij, want anders kan ik het niet verklaren’, zegt Menne. Met defensie ging Menne vaak op oefeningen mee. Van Zaragoza tot aan het Oostblok: hij zag het allemaal. Momenteel is hij op zijn plek in Heerenveen en zijn de oefeningen in het buitenland verleden tijd. ‘Het ministerie heeft gezondheidszorg voor haar eigen personeel. Kort gezegd zorg ik daarvoor’, vertelt Menne.

De politieke carrière van Menne, kwam op gang in Winsum. Vanuit de kerk waar hij lid van was, werd hem gevraagd zich in te zetten voor vluchtelingen die in caravans in Winsum terecht kwamen. ‘Dat was een mooi voorbeeld van hoe je mensen die in nood zitten, kunt helpen. Dat is destijds zo goed opgepikt. Ik krijg nog kippenvel als ik er aan terugdenk.’ Hierna werd Menne gevraagd voor de gemeenteraad van Winsum, alwaar hij direct in het diepe werd gegooid. ‘Ik wilde eerst snuffelen aan de politiek, maar dat was er niet bij. Ik stond als nummer drie op de lijst, en de ChristenUnie kreeg twee zetels en een wethouderspost. Ik kwam dus gelijk in de gemeenteraad’, vertelt Menne. De gemeentelijke politiek in Winsum was daarnaast onrustig, zeker vergeleken met Noordenveld. Menne beaamt dat deze gemeente een oase van rust is, vergeleken met Winsum.

In totaal zat Menne zeven jaar in de gemeenteraad van Winsum. Op den duur stopte hij als raadslid, omdat hij het druk had met zijn hbo-studie. ‘Het werd wel eens tijd dat ik een papiertje ging halen, ik had voorheen alles in de praktijk geleerd.’ Hierdoor maakte Menne zijn tweede raadsperiode niet af. Hij stond echter wel op het punt terug te keren in de gemeenteraad, maar verkocht twee dagen voor de nieuwe raadsperiode zijn huis. ‘Dat was niet verwacht, maar toen begon de verhuizing naar Leutingewolde dus.’

Eenmaal aangekomen in het pittoreske Leutingewolde, had hij zijn handen vol aan de verhuizing. Toch raakte hij verzeild in een glasvezelproject. ‘Het internet hier was waardeloos. Ik ben me hier, onder andere in samenwerking met Jeroen Kruims, voor in gaan zetten. Uiteindelijk werd het hele gebied – van hier tot aan Nietap – aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dat was een fantastisch initiatief vanuit de burgers zelf.’

Als lid van de ChristenUnie werd hij overgeheveld naar de afdeling in Noordenveld. ‘Ik werd vrij snel bestuursvoorzitter van CU Noordenveld’, zegt Menne. ‘Toen bekend werd dat Jeroen Westendorp niet verder zal gaan als raadslid, schrok ik wel even. Gelukkig waarschuwde hij op tijd, waardoor we op zoek konden gaan naar een nieuwe lijsttrekker. We hebben toen een selectiecommissie ingesteld, die de juiste kandidaat zou aanstellen. Mij is toen gevraagd of ik mij hier ook niet beschikbaar voor wilde stellen. Dat wilde ik heel graag en uiteindelijk koos de selectiecommissie mij dan ook als lijsttrekker. Daarbij waarschuwde ik wel direct dat ze dan op zoek moesten gaan naar een vervanger voor de positie van bestuursvoorzitter.’

Menne is blij dat hij het vertrouwen heeft gekregen om als lijsttrekker aan de slag te gaan, maar vindt dat er genoeg talent op de lijst staat die later voor de ChristenUnie zou kunnen plaatsnemen in de raad. ‘Met Joke Korsaan hebben wij bijvoorbeeld een hele goede nummer twee op de lijst’, zegt Menne. Een belangrijke taak die hij voor de ChristenUnie ziet weggelegd, is het afkomen van de vooroordelen die sommigen bij de ChristenUnie heeft. ‘De CU heeft natuurlijk een duidelijk Christelijke signatuur, waar het CDA dit wat meer uit het oog verloren is de laatste jaren. We moeten mensen duidelijk maken dat we geen eng, conservatief groepje zijn, maar juist gemeentebreed midden in de samenleving staan.’ Om dit te bewerkstelligen, schrapte Menne onder andere alle verwijzingen naar de bijbel en bijbelcitaten uit het partijprogramma. ‘Daar werd wisselend op gereageerd, maar ik vind dat wij ‘Gods woord’ niet in ons verkiezingsprogramma moeten opnemen.’ Een speerpunt van CU Noordenveld, is onder andere eenzaamheid en omzien naar elkaar. ‘Dat is niet iets wat alleen voor Christenen is weggelegd, maar juist voor iedereen in de gemeente. Of je een bijbelachtergrond hebt, maakt dan niet uit. We moeten mensen dichter bij elkaar brengen en meer naar elkaar omzien. De bereidheid om een ander te helpen is hierbij broodnodig. Deuren voor elkaar openen.’