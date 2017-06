‘Mensen weten niet wat we te bieden hebben’

RODEN – De tijd dat je als je verkouden was, dus wel eens nieste, en vervolgens bestraffend toegesproken werd door mede-bezoekers en personeel van de bibliotheek, die is voorgoed voorbij. Er wordt er amper nog gevraagd om stilte. De bieb anno 2017 bruist. Er is van alles te doen. Er wordt gewerkt, gelezen en er worden cursussen gevolgd. Om het hoofd boven water te houden een must. De oude leeszaal met boeken; dat kan niet langer. ‘Mensen hebben nog steeds geen goed beeld van alles wat we tegenwoordig te bieden hebben. Dat ligt niet aan de mensen hoor, we zullen zelf meer ‘lawaai’ moeten maken. Ons veel meer moeten laten zien.’ Dat zegt Yolanda Timmer, één van de in totaal drie frontoffice-medewerkers van de gemeente Noordenveld. Ze ziet dat de bibliotheken stappen maken, maar er blijft nog heel veel te wensen over. Zoveel zelfs, dat de toch ruime ruimte in Roden straks wel eens aan de krappe kant kan zijn.

Timmer is nog geen jaar in dienst, maar is al wel die vis in het water. Logisch ook, niets mooier dan het aangaan van uitdagingen. ‘De moderne bibliotheek is een ontmoetingsplek, waar gedebatteerd wordt. Een kenniscentrum vol digitalisering. Er worden helaas minder boeken gelezen. We merken dat aan het aantal abonnees. Er zij nog teveel mensen die denken dat dit een ruimte met alleen boeken is. Die kennen ons aanbod niet. We hebben gratis wifi bijvoorbeeld, mensen kunnen gratis internetten en gebruik maken van de Office-pakketten. We bieden computercursussen, want juist wij willen dat iedereen mee kan doen. Er zijn inderdaad mensen die amper met een computer overweg kunnen. Wij leren ze dat heel graag. We gaan met een 3D-printer werken en met een virtual realitybril. Er zijn hier zoveel leuke dingen te doen. Bij ons kunnen kinderen de meest leuke en originele spreekbeurten maken. Wij kunnen gebruik maken van de Winkler Prins encyclopedie. Kinderen kunnen kiezen uit meer dan driehonderd onderwerpen, verdeeld over elf verschillende thema’s. Ze kunnen hier filmpjes bij hun spreekbeurt of presentatie zoeken en ook vinden. De mogelijkheden zijn echt legio. Aan ons dat de mensen duidelijker te maken’, vertelt Timmer. Zelf woont ze in Groningen. Ze werkt nu dus in een dorp. Dat bevalt prima. ‘ Ja, echt. Wát een leuke mensen hier. Zo aardig en enthousiast. Mooi ook dat hier zoveel vrijwilligers zijn. Wist je trouwens dat we ook meer met scholen samen willen werken middels zogenaamde educatieweken? Het is echt een uitdaging de bibliotheken in Noordenveld weer op de kaart te zetten. Ik zocht iets dynamisch en dat heb ik gevonden.’ Ook Timmer zal straks de vaak keiharde cijfers onder ogen krijgen. ‘Natuurlijk is ons doel om abonnees terug te winnen. Hebben we een target als het gaat om het aantal mensen dat hier een cursus gaat volgen. Nog iets; we hebben E-books en bieden straks ook ‘Passend lezen’, schakelt ze meteen weer over naar de mogelijkheden die de bieb biedt. ‘Dat is speciaal voor mensen die moeite met lezen hebben door onder meer dyslexie. En ondertussen willen we eigenlijk nog veel meer. We willen toch graag ergens een stilteruimte voor de echte lezers, maar ook werkplekken creëren. Wat zou het leuk zijn als jongeren hier komen ‘hangen’ en lezen. We denken er aan om in dat verband weer stripboeken aan te bieden. Er is nog genoeg te doen en we beseffen dat we er nog lang niet zijn’, laat Timmer weten. Ook het Taalhuis, in andere gemeenten in Drenthe al actief, zal in de bibliotheek geïntegreerd worden. ‘Zoals bij heel veel activiteiten werken we met het Taalhuis samen met het Alfa College en Welzijn in Noordenveld. Taalhuis is voor de laaggeletterden, mensen die ‘de taal verleerd zijn’, willen we graag weer op weg helpen. Ja, je zou bijna denken dat we ruimte tekort komen straks. Ach, passen we wel een mouw aan hoor. Moeten we maar creatief met deze ruimte omgaan. Het is overigens lastig te zeggen of de nieuwe weg die we ingeslagen hebben al vruchten heeft afgeworpen. Daar is het denk ik nog te vroeg voor. Aan ons om mensen te wijzen op de mogelijkheden die we bieden. Daar zijn we al druk mee, maar gaan we de komende tijd nóg harder mee aan de slag.’

Van leeszaal naar Apps Wat de bibliotheken tegenwoordig te beiden hebben? Apps waarmee je kunt lezen of luisteren bijvoorbeeld. Als lid van de bieb kun je een jaar lang gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of een vreemde taal te leren. Om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling of wegwijs te worden in een computerprogramma. Te laat begonnen met lezen voor de literatuur en dus in tijdnood? Dan kun je naast lezen ook een boek luisteren. Met de ‘Luisteren voor je Lijst’ selectie in de Luisterbieb. Je kunt anno 2017 zelf de uitleentermijn verlengen als je bent ingelogd op de website van de bibliotheek. Er is gratis internet en wifi, er zijn voldoende E-books beschikbaar. Er zijn daisyroms te leen en je kunt ook lenen in andere bibliotheken in Nederland en met de app PresReader lees je gratis de nieuwste kranten zoals De telegraaf en NRC Handelsblad en duizenden tijdschriften.