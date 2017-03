Met de Boevenbus naar het Drents Museum

REGIO – Bezoekers van het Alzheimer Café Noordenveld hebben een bezoek gebracht aan het Drents Museum. Het Drents Museum heeft een speciaal programma voor deze doelgroep. Het Drents Museum biedt met ‘Onvergetelijk’ een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Van het Alzheimer Café Noordenveld gingen vorige maand zeventien bezoekers en vier werkgroepleden mee met het uitstapje naar het Drents Museum. Om dit mogelijk te maken werd via de Noordenveldse Uitdaging hulp gevraagd aan de gemeente Assen en het Gevangenismuseum. Het Gevangenismuseum uit Veenhuizen heeft de boevenbus aangeboden voor het vervoer van de deelnemers, om zo de kosten van het bezoek laag te kunnen houden en de gemeente Assen heeft meegewerkt om het parkeren van de bus mogelijk te maken. De rondleiding in twee groepen was erg goed en de deelnemers hebben zichtbaar genoten. Zo hebben twee toonaangevende Drentse musea de deelnemers een geweldige middag kunnen bezorgen.