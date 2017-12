Met de Kerstman op de foto, wie wil dat nou niet?

RODEN – Aankomend weekend krijgt het centrum van sfeervol Roden bezoek van niemand minder dan: de enige echte Kerstman en zijn gevolg. En jij kunt met Santa op de foto die je uitgeprint gratis en voor niets mee naar huis krijgt. Voor op de schoorsteenmantel. Zeg nou zelf, hoe cool is dat?

Een ideetje van Winkelhart Roden. Zij hebben de kerstman gestrikt en ervoor gezorgd dat jong en oud GRATIS met hem op de foto kunnen. Een blijvende herinnering van een bijzonder moment, zomaar cadeau. Mis dit dus niet! De speciaal ingerichte kerst fotostudio is op zaterdag 23 én zondag 24 december geopend van 13:00 tot 17:00 uur in de passage van winkelcentrum ‘De Molenhof’ in Roden. Kom op, naar Roden dus dit weekend, voor een shoot met de kerstman!