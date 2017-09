Met een volwaardige club op weg naar de honderd

ZEVENHUIZEN – Bob van der Velde is sinds kort voorzitter van omnivereniging KV Sparta, de club die afgelopen winter werd benoemd tot sportiefste club, waarbij ook spelers van het Nederlands korbalteam zijn geweest.

Van der Velde komt uit een echte korfbalfamilie. “In de volle breedte”, zegt Van der Velde, geboren en getogen op Oostindie, die sinds zijn achtste jaar op korfbal zit. Hij loopt al veertig jaar rond. “Het is kenmerkend voor deze gezellige vereniging, het gaat van generatie op generatie”, weet Van der Velde. “Met al die vrijwilligers fiksen we de klus met elkaar”. We hebben drie seniorenteams en negen jeugdteams, ook in combinatie met clubs uit de buurt. Voor als teams krap zitten. Zo wordt korfbal gewaarborgd voor de toekomst.” Over een paar jaar bestaat Sparta honderd jaar. “We hebben het over het algemeen goed voor elkaar. Met een kunstgras en een accommodatie waarvoor we ons niet hoeven schamen. We hopen wel dat we op termijn het kunstgrasveld kunnen vervangen. Daar hopen we met de gemeente uit te komen. Daarnaast is Zevenhuizen bezig met een MFC. We hopen in de toekomst te kunnen beschikken over een eigen sporthal, al zijn we ook blij met de Rodenburghal, de hal waar we sinds vorig jaar in spelen. De thuiswedstrijden worden goed bezocht; het is iedere keer weer het hoogtepunt”. Sinds 2013 heeft Sparta ook een supportersvereniging genaamd ‘La Squadra Rossonera’. De groep zorgt voor veel sfeer. “Het eerste en tweede komen uit in de tweede klasse. Meedoen in de top is mooi, een keer promoveren zou mooi zijn. Het tweede werd vorig jaar kampioen op het veld. We zijn afhankelijk van de lichting, het gaat met up’s en down’s. We hebben een gezonde ambitie, maar niet ten koste van alles”. Zoals bekend is er in het voor- en najaar de veldcompetitie en in november begint de zaal. Zowel zaal als veld spelen tweede klasse. Het begin van de competitie biedt veel perspectief. Sparta won onlangs de eerste thuiswedstrijd en drong verder door tot de volgende ronde in de Jan Mulder-beker. Het tweede blijft niet achter en heeft zich eveneens geplaatst voor de volgende ronde in het AP Buitenbeker.