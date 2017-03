‘Met mij gebeurt altijd wat, overdag én ’s nachts’

Stem op Robin Carras

RODEN – Wie kent niet het televisieprogramma Expeditie Robinson? Vrij naar Robin Crusoe. Een realitysoap op een onbewoond eiland, een strijd doorgaans gestreden door bekende en semi-bekende Nederlanders. Dat programma zet de deuren nu ook open voor onbekende maar daarom bepaald niet minder interessante mensen. Via stemmen en vanwege originaliteit kunnen mensen uitverkoren worden om deel te nemen aan het programma. Robin Carras uit Roden wil dat dolgraag. Hij heeft nog niet genoeg stemmen, maar lijkt wel geknipt voor het door Dennis Weening gepresenteerde programma.

Van de mensen die zich ondertussen op hebben gegeven- nu zo’n duizend- zullen vijftig naar de casting mogen komen vanwege het aantal uitgebrachte stemmen. Anderen worden uitgekozen. Bijvoorbeeld vanwege originaliteit, vanwege het gemaakte promotiefilmpje of vanwege andere bijzonderheden. Robin Carras is al jarenlang fan van het televisieprogramma. ‘Toen ik nog een klein mannetje was, volgde ik de serie al. Het lijkt me heerlijk in zo’n omgeving te zijn en bovendien ben ik competitief ingesteld. Ik denk dat ik geknipt ben voor het programma. Ik wil altijd winnen, welk spelletje ook gespeeld wordt. Die strijd, de verwikkelingen; het boeit me enorm. En dus heb ik me opgegeven. Ik heb al zo’n zevenhonderd stemmen, maar ik vrees dat dit niet genoeg is. Ik hoop dus echt dat iedereen op mij wil stemmen. En ondertussen heb ik al even geregeld dat ik in elk geval de maand juli vrij kan nemen. Mijn uitermate sympathieke zus Kim zal dan zonder problemen – denk ik- voor me willen werken. Dit avontuur gunt ze me vast wel.’

Het is niet ondenkbeeldig dat Robin op grond van zijn ‘verhaal’ en achtergrond al bij de honderd geluksvogels hoort. Hij weet namelijk wat het is om voortdurend camera’s op je gericht te hebben. Niet heel lang geleden nam hij namelijk deel aan het televisieprogramma ‘Bizarre Slapers’. ‘Toen ik vertelde dat ik de meest vreemde dingen in mijn slaap deed, wilden de producenten van het programma dat aanvankelijk niet eens geloven. Dus namen ze de proef op de som. Ze wisten niet wat ze zagen en dus werd ik gevraagd deel te nemen’, zegt Robin, die dus kampt met slaapproblemen. ‘Ik ben al eens van het balkon gesprongen, stond ik later in boxershorts voor de voordeur. Ik slaapwandel, in extreme mate zelfs en zeer regelmatig. Vaak denk ik dan dat het huis inzakt, dat soort gedachten spoken door mijn hoofd. Of ik pak de telefoon en ga met het zaklampje kijken of er iemand in mijn slaapkamer is. Allemaal onbewust. Ik vergeet ook nooit meer dat ik een nacht in het ziekenhuis moest verblijven, met allemaal van die dingen, van die zuignapjes, op mijn hoofd. Ik wist al dat dit mis zou gaan, en dat ging het dus ook. Ik heb ze in de nachtelijke uren allemaal van mijn hoofd getrokken. Onbewust, en zonder dat ik er iets van heb vernomen. En dat terwijl het doorgaans niet prettig is als ze die dingen van je hoofd halen’, laat Robin weten, die verder vertelt dat slaapproblemen en slaapwandelen in de familie zit. Ook zus Kim lijdt er aan, wel in iets minder ernstige vorm. ‘En daarom zeg ik ook: met mij is altijd wat te beleven. Ook ’s nachts. Ik kan toch al niet stilzitten. Ben nogal druk. Ik ben geknipt voor Expeditie Robinson en heb voor mezelf al een tactiek uitgestippeld. Volgens mij moet je je zeker in het begin niet willen profileren. Gewoon je opdrachten doen, net doen of je het allemaal moeilijk afgaat. Tegenstanders moeten je niet als gevaar zien, terwijl ik dat natuurlijk wel ben als ik deelneem. Fysiek ben ik in orde en ik geloof echt dat ik qua tactiek menigeen kan verrassen.’

Overigens zette deelnemen aan ‘Bizarre Slapers’ niet heel veel zoden aan de dijk. ‘Het was inderdaad de bedoeling dat ze je van je problemen af zouden helpen. Verder dan wat tips zijn ze bij mij niet gekomen. Wat die tips waren? Nou ja, na 20.00 uur bijvoorbeeld niet meer op je telefoon kijken, geen frisdrank meer drinken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me er niet aan houd. Ook heb ik al een soort matje naast mijn bed gehad. Het is dan de bedoeling dat je wakker wordt als je er op stapt. Werkt bij mij niet. Kim heeft dat vaak wel. Die wordt wakker als ze haar voeten op de grond zet.’

Kortom: het zou leuk zijn een Roner in een van de meest populaire televisieprogramma’ van Nederland te kunnen volgen. Help Robin en stem via www.expeditierobinson.nl. of via Facebook van Robin. Dit kan tot 20 maart.