‘MFC Zevenhuizen begin 2021 geopend’

ZEVENHUIZEN – In het eerste kwartaal van 2021 opent de multifunctionele accommodatie van Zevenhuizen de deuren. Tenminste, als het aan Stichting MFC7huizen ligt, de organisatie die zich bezig houdt met de realisatie van de MFC. Morgen (19 december) biedt de stichting de derde notitie aan bij de Leekster gemeenteraad. ‘Op stap naar de 4e fase realisatie’ heeft de notitie als titel meegekregen. Richard Kobes, voorzitter van Stichting MFC7huizen vertelt: “Het betreft een inhoudelijk plan, inclusief een offerte van Rottinghuis, een financieringsplan mét dekking en een exploitatieoverzicht voor de komende drie jaar.” Het is een compleet plan, duidt Kobes. “Geen luchtfietserij, maar pakket dat echt uitgevoerd kan worden als de nieuwe raad van de gemeente Westerkwartier de toezeggingen vanuit de straks voormalige gemeente Leek ook gaat nakomen.”

Het gaat om 2,5 miljoen euro, plus een voorbereidingskrediet. Zelf draagt ‘dorp Zevenhuizen’ 1,1 miljoen bij. Dit bedrag is opgebouwd uit zelfwerkzaamheid, acties en bijdragen, subsidies en een lening. “Ook de provincie heeft 350.000 euro toegezegd en het Oranjefonds staat positief tegenover de plannen. Echter, het wachten is op de gemeente. Dit soort fondsen doen aan cofinanciering, we hebben toch echt het geld van de gemeente nodig om verdere stappen te zetten.” Als alles volgens het plan van de stichting verloopt wordt er begin 2020 gestart met de bouw van de MFC, waarna deze in het eerste kwartaal van 2021 wordt geopend. Het zou een welkome aanvulling zijn voor het dorp dat meer dan 50 verenigingen huisvest die allen staan te springen om een nieuw onderkomen.