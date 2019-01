Voor de tweede keer zal Michaël Wiese het Sportgala Noordenveld presenteren. Wiese is geen onbekende in de gemeente. Zo is hij al jaren de presentator van de Murphy’s Quiz in Norg en staat hij bekend om zijn enthousiaste commentaar bij de Drenthe 200 (‘helden zijn het!’). De presentatie van het Sportgala Noordenveld was voor Wiese een grote eer. Hij herinnert zich de eerste editie dan ook nog goed. ‘Vorig jaar was het spannend hoe het zou gaan. Uiteindelijk is dat – mede door een goede voorbereiding – prima gegaan’, zegt Wiese. ‘Qua voorbereiding hebben we voor dit jaar een basis gelegd. Ik ben meestal niet iemand die al te veel voorbereid, maar voor het Sportgala is dat toch wel belangrijk. De komende tijd zal ik me nog meer verdiepen in de sporters, maar ik houd het natuurlijk wel een beetje bij.’

Degenen die Wiese een beetje kennen, zullen weten dat enthousiasme niet het probleem zal zijn bij de presentatie. ‘Ik hoop dat de mensen een leuke avond hebben en dat alles vlekkeloos verloopt. Ik denk dat het weer een mooi Sportgala wordt!’.

Noteer dus in uw agenda: zaterdag 26 januari, Pompstee Roden. Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Entree? Gratis en voor niets.