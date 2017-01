Naam: Michael Wiese

Functie: Presentator Murphy’s Quiz Night bij café Zwaneveld, Norg

“Eigenlijk zou je Arnold Zwaneveld – van het gelijknamige café in Norg – deze rubriek moeten laten invullen. Want hij heeft in 2008 de Murphy quiz hier geïntroduceerd. Daar was ik bij als presentator en dat ben ik, toen dit initiatief aansloeg, gebleven. Dús zou je me een beetje een voorzitter, zij het met microfoon in plaats van een hamer, kunnen noemen. Ik had eerder al als presentator ervaring opgedaan en zo’n quiz presenteren ligt me. Ik vind het leuk om te doen. De eerste keer, in 2008 dus, sloeg meteen aan. Er deden toen een man of 35 aan mee. Dat aantal is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 140. Die komen niet alleen uit Norg en omgeving, maar ook van verder. We hebben naam gemaakt. Een Murphy quiz is een gezellige, avondvullende kennisquiz met vragen, een muziekronde en een fotoronde. De naam Murphy is afkomstig van een Iers biermerk, dat door Heineken op de markt wordt gebracht. Om meer bekendheid te krijgen maakten specialisten bij Heineken Murphy quizzes die je kunt afnemen. Wijzelf hebben er in de loop der jaren ook wat meer op deze regio gerichte elementen aan toegevoegd. En dat willen we nog meer gaan doen.

Zo’n quiz heeft per avond in totaal 8 rondes. Zes daarvan bevatten elk 10 algemene en specifieke vragen, de twee overige zijn een muziek- en een fotoronde. Elke derde vrijdag van de maand vindt in café Zwaneveld een quizavond plaat. Een seizoen loopt van september tot en met april. Onze eerstkomende quizavond is op vrijdag 20 januari. We beginnen steeds om 20.30 uur en zo rond 24.00 uur is het gedaan. Langer moet niet, het moet wél leuk en gezellig blijven. Deelname kost weinig, € 2,50 en dat is inclusief een consumptie. Het leukste is, dat je in groepjes van 3 of vier personen – vrienden, kennissen, gezinnen, van je werk, noem maar op – deelneemt. Er zit een beetje een competitie element in, maar nogmaals en dat vind ik heel belangrijk: gezelligheid staat voorop. De winnaar van zo’n avond krijgt een 6-pack Murphy bier als prijs. En de winnaar over het hele seizoen krijgt ook een leuke attentie. Maar je kunt ook per keer meedoen. Of er nog meer mensen kunnen deelnemen? Zeker. Graag zelfs want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wie zich wil opgeven of meer wil weten kan bellen met Arnold Zwaneveld, telefoon 0592-612271 of mailen naar info@cafezwaneveld.nl en je krijgt alle info die je wenst.”