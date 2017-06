PEIZE – Op zaterdag 24 juni organiseert IVN Peize een midzomerwandeling door de Onlanden. Tijdens de wandeling vertelt een gids van de IVN over de typische dier- en plantensoorten die voorkomen in de Onlanden. “In de Onlanden kunnen we typische laagveensoorten tegenkomen, zoals Gele Plomp en Kale Jonker. Van de vogels hopen we de Kwartelkoning en Kleinst Waterhoen te horen en diverse zwaluwsoorten te zien.” Vertrek: 21.30 uur vanaf het gemaal Broekstukken aan de Noorddijk. Deelname is gratis.