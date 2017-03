‘Mijn thema dit jaar is ‘ontmoeten’’

Nieuwe wethouder laat zich zien

RODEN – Het was een bliksemactie. Wethouder Gerrit Alssema stopte vanwege zijn gezondheid, Gerard Willenborg (CDA) en Jeroen Westendorp (CU) kwamen niet veel later met ene Jos Huizinga op de proppen. Een ervaren bestuurder, woonachtig in toen nog Schoonhoven en dus een totaal onbekende. En dat is ie eigenlijk nog steeds. Daarom gaat Huizinga er op uit. Hij wil weten met wie hij te maken heeft, ondanks het feit dat hij waarschijnlijk niet langer dan de volgende gemeenteraadsverkiezingen op het Noordenvelder pluche zal zitten.

Van de burgemeester weten we al veel. Dat hij in Roderwolde woont bijvoorbeeld en z’n vrouw Evelien heet. Henk Kosters is Peize, weten we ook alles van, zoals iedereen ook Alex (en de familie) Wekema kent. En Reint Jan Auwema? Die kent ook al iedereen. Van het voetbal vooral, nu fervent fietser en voorvechter van een gezonde levenswijze. Van Huizinga weten we niet veel, zoals hij niet veel van ons weet.

‘Ik vind het plezierig om te werken aan de hand van thema’s’, zegt de wethouder. ‘Dit jaar staat voor mij in het teken van het thema “Ontmoeten”. Uiteraard spreek ik elke week diverse inwoners op het gemeentehuis, maar ik vind het ook belangrijk om mensen in hun eigen omgeving te ontmoeten. Het is fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers binnen organisaties en verenigingen in deze gemeente bezig zijn, waardoor er tal van voorzieningen in stand gehouden worden.’ Huizinga bezocht vorige week in dat kader inbrengwinkel De Cirkel en Activiteitencentrum De Dobbe. Daarnaast maakte Huizinga een rondje langs de sportvelden in de gemeente. ‘Sportverenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats en daarom wil ik graag op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de sportverenigingen in Noordenveld. Ik heb al kennisgemaakt met een aantal sportverenigingen en de komende maanden zal ik nog meer verenigingen bezoeken.’ Vorige week was hij te gast bij VV Roden. Niet alleen om kennis te maken, maar ook om de nieuwe kantine en kleedaccommodaties te bekijken. Vrijwilligers van de vereniging hebben veel werk zelf verricht. ‘Ik ben onder de indruk van wat vrijwilligers tot stand hebben gebracht. Terecht dat de vereniging trots is op de nieuwe accommodatie’. Na het bezoek aan de voetbalclub had de wethouder een gesprek met vertegenwoordigers van een aantal voetbalverenigingen in Noordenveld over de toekomst van de buitensport in de gemeente.