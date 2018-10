Mijn werk in Nederland (1)

‘Je hoeft Beyene alles maar één keer uit te leggen’

In de rubriek ‘Mijn werk in Nederland’ volgen wij iedere week een statushouder uit de gemeente Noordenveld, die (vrijwilligers)werk verricht en zo bijdraagt aan de integratie in een nieuwe omgeving. De aftrap wordt verricht door Beyene uit Roden, die sinds 1 maart 2018 werkt bij Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis in Norg. Op bezoek in Norg zien wij hoe Beyene zich knap staande houdt tussen zijn Drentse collega’s .

Het is een grijze dag in Nederland. Op het bedrijventerrein gelegen aan de Ordel in Norg wacht Arend Barkhuis, eigenaar van zijn eigen dakdekkersbedrijf. Sinds 1 maart is de Eritrese statushouder Beyene bij hem in dienst gekomen. Dat is voor beide partijen even wennen, maar Arend is positief. ‘De communicatie verloopt steeds beter. Als het echt technisch wordt, is het nog wel eens lastig. Maar Beyene pikt alles snel op’, zegt hij.

Diezelfde Beyene gaat met veel plezier naar zijn werk. Dat doet hij vaak per fiets. Maar wanneer het met bakken uit de hemel komt, rijdt hij nog wel eens met een collega mee. ‘Beyene is supervaardig en altijd stipt op tijd’, zegt Arend. Het leggen van contacten is soms nog lastig, al is Beyene sociaal aangelegd. ‘De Drentse taal en humor, daar moet hij nog aan wennen. Maar vaak lacht hij gewoon mee. Als we hem dan vragen of hij het wel heeft begrepen, dan zegt hij vaak van niet. Dat is wel grappig’, lacht Arend.

Vandaag is Beyene op een steenworp afstand van het dakdekkersbedrijf aan het werk. Te voet volgen wij Arend, die ons naar de steiger brengt waarvandaan Beyene vandaag werkt. Daar is hij – samen met een collega – druk bezig. Eigenlijk heeft hij het te druk voor een foto. Met zwaar materiaal klimt hij af en toe de steiger op en af.

‘Beyene is bij ons in dienst en volgt nu intern een opleiding’, zegt Arend. ‘Het maakt natuurlijk een groot verschil of je een timmerman in Eritrea of in Norg bent. Maar je hoeft Beyene de meeste dingen maar één keer uit te leggen. Hij pakt het supersnel op.’ Om de communicatie soepel te laten verlopen, moeten de collega’s van Beyene er op letten niet te veel in dialect te praten ‘Daar proberen we rekening mee te houden, zodat we het niet moeilijker maken dan het al is.’

De statushouder uit Roden lijkt uitstekend op zijn plek te zijn bij het dakdekkersbedrijf uit Norg. Zijn werk verricht hij met een glimlach en zijn harde werken en punctualiteit is door het bedrijf ook beloond. Ondanks dat Beyene in Eritrea eigenlijk alleen maar metselde, gaan alle andere aspecten van het timmermanschap hem goed af. Hij pikt het snel op, is gretig en heeft het naar zijn zin. Een win-win situatie voor zowel werkgever als werknemer.