Militaire oefening in Leek levert mooie plaatjes op

LEEK – Wie van actie houdt kwam afgelopen week bedrogen uit in Leek. Een militaire oefening vond hier plaats, maar veel spektakel bleef uit. Het was dan ook een patrouilleactie. De deelnemende militairen spraken met enkele inwoners en aten op hun gemak een ijsje. Militairen die niet in uniform liepen, hadden de taak om in gesprek te gaan met hen die wél in uniform te bewonderen waren. Zo vonden er een aantal rollenspellen – voornamelijk in de Engelse taal – plaats. Voor het winkelend publiek waren de militairen een mooi gezicht. De actie bleef dus uit. Er werden enkel mooie plaatjes geschoten…