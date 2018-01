Militaire oefeningen in Leek

LEEK – Een legertank in je straat? Het zou zo maar eens kunnen. Defensie houd namelijk van 12 tot en met 16 februari een militaire oefening plaats. De oefening speelt zich af in het gebied tussen het militaire oefenterrein bij Havelte, Heerenveen, Groningen, Emmen en Meppel in de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel. Het is een oefening van 41 Brigade Verkenningseskadron.

De volgende activiteiten vinden plaats: verplaatsingen met de voertuigen, verplaatsingen te voet, inrichten observatieposten en het uitvoeren van verkenningen van routes en objecten. De verkenners mogen niet opvallen. Daarom bouwen ze hun observatieposten uit het zicht en buiten de bebouwde kom. Vanaf woensdag 14 februari voert de eenheid verkenningen uit in de omgeving van Groninger Airport Eelde. De verkenners treden op met het verkenningsvoertuig de “Fennek” en opereren in ploegen van 2 voertuigen met elk 3 personen aan boord. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.

Schaderegeling

Wie schade ondervindt als gevolg van de oefeningen kan dat (voorzien van zoveel mogelijk gegevens) melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Telefoon: 030 – 2180420. E-mail: Jdvclaims@mindef.nl