NOORDENVELD – In januari zijn de trainingen mindfulness voor mantelzorgers van start gegaan. Twee groepen uit Noordenveld volgen de training van Annetje Brunner van De Werkschuur uit Glimmen. Het Fitnesscentrum Roden stelt de ruimte kosteloos ter beschikking voor deze training, die gratis wordt aangeboden door de gemeente Noordenveld.

Wethouder Jos Huizinga nam even een kijkje bij de training en was onder de indruk. “In Noordenveld hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare inwoners, zoals in onze Omgevingsvisie is opgenomen. Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijke) maatschappelijke ondersteuning en zorg. Deze ondersteuning is ook gericht op het netwerk rondom de inwoner, mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente trekt samen op met mantelzorgers en waar nodig ondersteunt de gemeente de mantelzorger bij de zorg die zij aan een ander geven. Dit maakt Noordenveld leefbaar, een van onze kernwaarden.”

In de mindfulness training train je je aandacht, net zoals je spieren traint, door te oefenen. De stressreductie door mindfulness-training is een oefenprogramma van 8 weken onder deskundige begeleiding in een kleine groep. Je leert hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met die belastende situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. Daardoor krijg je weer het gevoel terug de regie over je eigen leven te hebben.