Molen Woldzigt opent seizoen met marathon

RODERWOLDE – Olie- en korenmolen Woldzigt in Roderwolde opende vrijdagmiddag het seizoen. Ook werd de nieuwe expositie in het Nederlands Graanmuseum, op de bovenverdieping, geopend. Daar zijn de creatieve werken van de leerlingen van de basisschool in Roderwolde te zien met als onderwerp ‘jouw beeld van de molen’. Niemand minder dan burgemeester Erwin van Liempd, directeur van Drents Landschap, opende bij afwezigheid van burgemeester Smid het seizoen en de wisselexpositie. Direct na die opening gingen de dertien vrijwilligers en olieslagers van de molen een forse uitdaging aan: 24 uur aaneengesloten werd er namelijk olie geslagen uit lijnzaad.