Molenduinbad laat resultaat renovatie zien

‘Hier mogen we trots op zijn’

NORG – Wethouder Reint Jan Auwema opende zaterdagmiddag het vernieuwde Molenduinbad in Norg. ‘Medio vorig jaar hebben we besloten om ruim een miljoen euro subsidie te verlenen aan het Molenduinbad. Een deel is bestemd voor het onderhoud voor de komende tien jaar. Daarnaast is er in de afgelopen maanden groot onderhoud gepleegd en zijn er diverse duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Door deze maatregelen kan het Molenduinbad de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Mooi, want met bijna 100.000 bezoekers per jaar is het zwembad een voorziening waar we in Noordenveld trots op mogen zijn’, liet de wethouder weten. Het Molenduinbad in Norg is grondig gerenoveerd. En hoewel waterratjes er al weer terecht konden, was er afgelopen zaterdag een open dag en vond dus de officiële heropening plaats. Kinderen konden genieten van de hindernisbaan in het bad en van het feit dat ze zaterdag gratis mochten zwemmen. Ook werd de nieuwe mascotte van het zwembad, Pablo, met veel enthousiasme welkom geheten en waren er rondleidingen door de machinekamer. Er is nogal wat gebeurd aan het zwembad. De installaties van de luchtbehandeling, de zoutelectrolyse, het gebouwbeheersysteem en de beweegbare bodem zijn na twintig jaar vervangen. In het kader van de duurzaamheid zijn ook de pompen vervangen en zijn er frequentieregelaars geplaatst die zorgen voor minder energiegebruik. Er is voorts een nieuw luchtbehandelingssysteem, er is een nieuwe balie en de kleedkamers en kluisjes zijn vervangen en vernieuwd. Ook is er een gezinskleedruimte gecreëerd.