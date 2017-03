Molenduinbad Norg dicht voor grondige verbouwing

NORG – Het populaire Molenduinbad in Norg is tijdelijk dicht. Het zwembad wordt namelijk op dit moment grondig verbouwd. Dankzij de gemeentelijke subsidie van 535.000 euro voor een periode van 10 jaar kunnen versleten onderdelen en installaties worden ingeruild voor nieuwe exemplaren. Dat geldt ook voor de bar, kleedruimtes (na de verbouwing komt er ook één grote, speciaal voor gezinnen en mensen die minder valide zijn) en de beweegbare bodem van het bad. Het is de bedoeling dat het zwembad er op 25 maart weer tiptop bij staat.