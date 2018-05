Molens bewonderen op de Nationale Molendagen

REGIO- Aankomend weekend zijn het de Nationale Molendagen. Dat betekent dat veel molens in de regio open zijn voor bezichtiging en (in sommige gevallen) workshops. De molen in Roderwolde is open, die van Peize en Norg ook. In de molen van Enumatil zijn er ook activiteiten voor kinderen. De eerste 24 kinderen die de molen in Enumatil zaterdag 12 mei bezoeken, krijgen een exemplaar van het Molen Ontdek Boekje. Dit boekje staat vol met leuke raadseltjes, puzzeltjes en andere leuke opdrachten waarmee zij niet alleen de verschillende molentypen leren ontdekken, maar ook van alles leren over het werk van de molenaar. Er zijn voor de kinderen ook kleurplaten in de molen.

