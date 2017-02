Monument in moderner jasje

Catharinakerk is weer open

RODEN – Wennen was het zeker voor de bezoekers van de Catharinakerk in Roden, afgelopen zondag. Toen namelijk werd de kerk heropend, na een grondige verbouwing. Het resultaat? Het is nog ‘gewoon’ de Catharinakerk. Met die specifieke, prachtige karakteristieke preekstoel. Met de opgeknapte Deodatusbank. Met doorkijk op de tijdens de renovatie gevonden grafkelder, met toiletten en voorzien van moderne snufjes als beeldschermen en de mogelijkheid om de sterkte van de verlichting per gelegenheid aan te passen. Knap werk van de lokale ondernemers en zeker ook van Anne Jongsma, die als projectleider fungeerde zoals hij dat ook was bij de renovatie van Op de Helte. De Catharinakerk is en blijft dat prachtige monument, nu in een wat moderner jasje.

Vrijdagmiddag. Buiten staat Wim Vrieling van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Roden – Roderwolde al te wachten, binnen is projectleider Jongsma bezig met de laatste details. ‘Het proces is vlekkeloos verlopen’, zegt Jongsma. ‘Natuurlijk loop je wel eens wat vertraging op, maar de planning is gehaald en het resultaat mag er zijn. Ik vind het echt fantastisch’, zegt hij. Dat het wat moderner kon, daarvan was de gemeente al enige tijd overtuigd. Bovendien wilde het door te vernieuwen de kerk een meer multifunctioneel karakter geven. Via subsidies, fondsen en schenkingen kreeg het de financiering rond en kon Jongsma dus aan de slag. Hij startte de klus meteen na de bouwvakvakantie, vorig jaar. ‘We hebben onder meer vloerverwarming aangelegd. Is ook heel goed voor het Hinsz-orgel. Verder hebben we een toiletgroep gerealiseerd, ook al een grote wens van ons. Ook zijn we blij met de ontvangstruimte die gecreëerd is. Voor zowel toilet als ontvangstruimte waren we aangewezen op De Deel, nu bieden we dat zelf. Er hangen beeldschermen, zodat iedereen alles goed kan volgen. Het geluid is beter, net als de belichting. Voorheen had je één lichtknop en was het licht altijd hetzelfde. Nu kun je daar mee spelen en het licht aanpassen aan de gelegenheid’, zegt Jongsma, die samen met Vrieling naar de achterkant van de kerk loopt. Op de vloer is een doorkijkje gemaakt richting grafkelder. Grafkelder? ‘Dat was inderdaad even schrikken. Of schrikken, uiteraard waren we verrast. Archeologen zijn op dit moment bezig nader onderzoek te doen.’

De kerk, hoe mooi ook, was van binnen toe aan renovatie. De laatste grote restauratie is van 1932 .Het Hinsz-orgel is tien jaar geleden gerestaureerd. Overigens hebben we ook nu weer een aantal buizen van dat orgel vervangen. We zijn tijdens de werkzaamheden behalve op de grafkelder gestuit op fundamenten van een andere kerk die hier ooit gestaan moet hebben. Wist je trouwens dat tot aan 1932 de kerk wit was, gepleisterd dus? Een deel daarvan vind je nog terug (achter de preekstoel) , We hebben geprobeerd zoveel mogelijk in stand te houden. Het is tenslotte een monument. De kerk is nu veelzijdiger te gebruiken. Ook andere organisaties kunnen terecht voor een lezing of presentatie. De technische hulpmiddelen zijn er nu. Je kunt spelen met het aantal zitplaatsen, met licht en geluid en dus met de sfeer. Ik sluit me aan bij de woorden van Anne. Ik vind het eindresultaat fantastisch’, zegt Vrieling.

Afgelopen zondag vond deel één van de heropening plaats. Aanstaande zaterdag volgt deel twee. Niemand minder dan Ellen ten Damme is dan te gast in de Catharinakerk

Ze speelde al op Noorderslag, Pinkpop en Lowlands maar ook met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, de Konrad Kosselleck Big Band en het Metropole Orkest. En zaterdag dus in de Catharinakerk. Ellen zal op 25 februari in de Catharinakerk een intiem optreden verzorgen op basis van haar rijke oeuvre. Het is haar een genoegen dit te doen voor de plaats waar ze opgegroeid is, zo heeft ze laten weten. Dit optreden wordt aangeboden door de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde aan de bevolking van Roden bij de heropening van de bij de tijd gebrachte Catharinakerk. Vooraf aan het optreden kan de kerk bezichtigd worden, vanaf 14.00. Het optreden staat gepland rond 16.00. De entree is gratis.