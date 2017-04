Monuta verzorgt heerlijk koffie-uurtje in de Hullen

RODEN – Medewerkers en bewoners van de Hullen in Roden genoten donderdagochtend met volle teugen van een koffie-uurtje, georganiseerd door Monuta. Samen met Barista zorgde Monuta voor een kop koffie met wat lekkers. ‘Op die manier wilde ik de uitvaart en de uitvaartwensen bespreekbaar maken. En hoe kan dat nou beter dan met een kop heerlijke koffie’, liet uitvaartverzorger Remi de Meijere weten. Monuta kondigde de komst niet aan. ‘ Bewust niet’, zegt De Meijere. ‘Natuurlijk hebben we de directie wel van tevoren op de hoogte gesteld. Zij vonden het een goed initiatief. Over een uitvaart en uitvaartwensen praten we niet zo snel, waardoor bij overlijden nabestaanden soms toch met vragen en onverwachte kosten blijven zitten. Met dit koffie-uurtje wilde ik op een laagdrempelige manier uitvaarten en wensen bespreekbaar maken.’ In totaal werden veertig kopjes koffie uitgedeeld en waren de reacties bijzonder positief. Het koffie-uurtje had een informeel karakter. Ook de dood kwam ter sprake. ‘Vooral herinneringen werden daar met mij gedeeld’, zegt De Meijere. Bewoners die meer willen weten over zaken als kosten en wensen, kunnen vrijblijvend een afspraak met Monuta maken. En ook dan zal er heerlijke koffie geschonken worden.