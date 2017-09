Mooi of niet mooi

”Over smaak valt niet te twisten” zegt men wel eens. Ik ben het er niet mee eens, want als je dat niet meer doet, dat twisten, dan wordt het een beetje saai in de conversaties. De kreet wordt door menigeen gebruikt, maar ze doen, al dan niet onbewust, vaak wel aan dat twisten mee. We hebben tegenwoordig immers overal wel een mening over en in onze huidige maatschappij kun je via allerlei sociale media je mening ventileren. En dat gebeurt, te pas en te onpas.

Zelf sta ik er wel eens versteld van waar ’iedereen’ tegenwoordig mee bezig is. Ik bedoel met die slimme mobieltjes van tegenwoordig. Smartphones heten die dingen. En ze worden steeds slimmer ook. Op t.v. hoorde ik iemand beweren dat je binnenkort slechts een commando hoeft te geven, bijvoorbeeld: ”Thuis” en het apparaat verbind je ermee. ”Ideaal voor jou” zegt mijn vrouw, die als geen ander weet van mijn onhandigheid met apparaten waarvoor enig technisch inzicht is vereist. Het mag al een klein wonder heten dat ik mijn mobieltje aan de praat krijg. Maar echt nodig heb ik hem niet. Ik heb hem slechts om bereikbaar te zijn tijdens bepaalde activiteiten, meestal voor het IVN. Bijvoorbeeld tijdens inventarisaties wanneer iemand door omstandigheden iets later komt of in het veld van de groep afdwaalt en ons niet meer kan terugvinden. Verder voor eventuele noodsituaties, als die zich zouden aandienen. Dat is in de 15 jaar dat ik over ’zo’n ding’ beschik nog nooit gebeurd. Sterker, afgelopen zomer heb ik er zelf slechts twee keer mee gebeld en omgekeerd zal ook hooguit een paar keer zijn geweest. Daarom heb ik een prepaid abonnement dat jaarlijks met een tientje dient te worden opgewaardeerd. Het oude tegoed komt erbovenop, waardoor mijn tegoed jaarlijks toeneemt. Zo word ik nog eens een rijk man!

Het mooie van een columnist is dat hij of zij ook openlijk een mening mag verkondigen. In mijn geval kan dat zonder al te veel kritiek over me heen ’gestort’ te krijgen, maar ik vermoed dan ook dat de lezers van Puur Natuur grotendeels tot een categorie behoort dat minder actief is op de hedendaagse sociale media. Laatst ben ik er zelf pas achter gekomen wat ’chillen’ betekent. Er zullen waarschijnlijk genoeg lezers zijn die dit begrip niet kennen. Jongeren die dit lezen zullen meewarig hun hoofd schudden over zoveel onbenul, maar eens komt een tijd dat ook zij niet goed begrijpen waar hún kleinkinderen mee bezig zijn. Misschien wel eerder. Nu naar de aanhef en de foto boven dit stukje. Dat het een orchidee is zullen de meesten van u wel weten en misschien ook wel dat het een soort is die behoort tot de venusschoentjes. In dit geval betreft het een Paphiopedilum femma. Een Nederlandse naam ontbeert deze cultuurvariëteit. Het is dus een veredelde soort en geen puur natuur -in het wild groeiende- plant. Er zijn ontzettend veel cultuurvariëteiten die veelal zijn ontwikkeld op wat de markt vraagt. Het publiek dus. Afgaande op wat er in de winkels wordt aangeboden zijn dat meestal uitbundig, kleurrijk bloeiende planten. Waarschijnlijk vindt het gros van u dit dan ook geen mooie bloem.

Ik heb deze orchidee gekocht na een PuurNatuur-lezing (georganiseerd door IVN Roden) die werd verzorgd door Frans Reinhart uit Glimmen. Zo verdiende hij nog een paar extra centen. De meeste orchideeën die hij na afloop verkocht waren inderdaad veelal planten met kleurige bloemen, hetgeen je niet van mijn orchidee kunt zeggen. Iedereen haalde de neus er voor op, behalve ik. Als je er goed naar kijkt, met dezelfde neus er bovenop, zie je dat de buitenste, afstaande, getande bloemdekbladen prachtig fijn gewimperd zijn en de bovenste is zeer fraai getekend. Schoonheid zit vaak in kleine dingen. Wat u niet kunt zien is dat het blad geblokt donker- en lichtgroen is. Als hij niet bloeit is het daarom beslist geen saaie plant. Nadat ik hem heb aangeschaft bloeide hij al twee keer opnieuw en nu doet hij dat al voor de derde keer en ook nog eens met twee bloemen tegelijk. ”Is ie mooi of is ie niet mooi?” is dan de vraag. U hoeft hem niet mooi te vinden, maar ik vind hem dus wel mooi. En als u het niet met me eens bent mag u dat gerust via de sociale media verkondigen. Daar heb ik toch geen weet van.