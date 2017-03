Mooi ouder-kindtoernooi bij DEVO’68

RODEN – DEVO’68, de badmintonvereniging in Roden, organiseerde vorige week een ouder-kindtoernooi. Er deden behalve ouders ook opa’s en oma’s mee. Het was dan ook bijzonder gezellig en de opkomst was prima. Na afloop was er ijs voor de kinderen en koffie of thee voor de begeleiders. DEVO kan nog steeds nieuwe leden gebruiken, eerst een racket lenen is mogelijk. Voor de jeugd is er speelgelegenheid op maandag vanaf 18.30 uur, senioren kunnen vanaf 20.00 uur in de Hulle terecht. De eerste drie keer mag men gratis meedoen.