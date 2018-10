Mooie Fiets, Proef en Beleefroute tijdens Dutch Agri Food Week

RODEN – In het zonnige Roden, waar de nazomer afgelopen weekend hoogtij vierde, werd de aftrap verricht van de Fiets, Proef en Beleefroute. Wie anders dan ‘fietswethouder’ Alex Wekema verrichte deze aftrap op ludieke wijze. Op de prachtige Blakervelderhoeve vertrokken de fietsende deelnemers, die een vol programma voor de boeg hadden. Dit alles stond in het teken van de Dutch Agri Food Week, die wordt georganiseerd om meer aandacht te geven aan hoe voedsel van de boerderij uiteindelijk in de schappen van de buurtsuper komt te liggen.