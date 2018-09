Mooie trekkers tijdens druilerige Rodermarktzondag

RODEN – Dat het slecht weer was, kon als een teleurstelling worden gezien. Immers, voor een historische toertocht is het wel lekker als het weer een beetje meezit. Dat was niet het geval afgelopen zondag, maar het weerhield de diehard oldtimer-liefhebbers er niet van om een kijkje te nemen in Roden. Daar werden de machines kritisch bekeken, waarna de deelnemers aan de toertocht op pad gingen. Gehuld in regenjas en velen met een druipende snor, was het een bijzonder gezicht. Laten we hopen dat deze bikkels volgend jaar beter weer hebben.