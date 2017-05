Morgen door het Westerkwartier: de Nienoord Truckers

WESTERKWARTIER- Morgen maken ze de wegen in en rond het Westerkwartier onveilig: de Nienoord Truckers. Het jaarlijkse truckersfestival dat start vanaf de Klaver in Niebert staat in ieder geval garant voor een hoop getoeter en ronkende diesels. Klapstoeltjes langs de weg dus, als je niks wil missen. Hieronder volgt de route van de 44 kilometer lange rit:

1 Vanaf In de Klaver te Niebert richting Marum

2 Marum rotonde rechts richting A7

3 2x rotonde rechtdoor richting Grootegast = onder de A7 door

4 Noordwijk

5 Kornhorn

6 Doezem

7 Grootegast

8 Sebaldeburen

9 Oldekerk

10 Niekerk, Hoofdweg door het dorp blijven volgen

11 Over burg rechts richting Enumatil N 978

12 Enumatil

13 de Poffert rechts brug over richting Oostwold

14 Oostwold

15 Lettelbert

16 Midwolde rotonde links richting Leek

17 Leek rotonde rechtdoor

18 Rotonde rechtdoor (bij politie bureau)

19 Einde weg rechts

20 Rotonde rechts (bij benzinepomp van Tjoelker)

21 Rotonde rechtdoor

22 Tolbert rotonde rechts richting Marum (is bij shell)

23 Rotonde rechtdoor richting Marum

24 Niebert in de Klaver einde konvooi