Morgenmiddag: met de juffen over de Brink

RODEN – Zaterdagmiddag halen de vrijwilligers van het Scheepstra Kabinet de juffenkleding weer van zolder. Twee juffen staan om 14.00 uur klaar om belangstellenden mee terug te nemen in de tijd, voor een historische wandeling rond de kerk van Roden. Hierbij komen verhalen, anekdotes en bijzonderheden over gebouwen aan de Schoolstraat, de Brink en de Mensingheweg aan bod. Ook de bewoners van toen worden besproken. En natuurlijk krijgen de beelden van Vasalis, Ot en Sien en Hindericus Scheepstra ook de nodige aandacht.

Na afloop krijgen de wandelaars in de Inloop van de Scheepstraschool 2 koppen koffie/thee/ranja aangeboden met een iets lekkers erbij. Voor of na de wandeling kunt u nog de oude Scheepstraschool bekijken en het Scheepstra Kabinet bezoeken. Uiteraard zijn kinderen ook van harte welkom. Zij mogen mee wandelen maar ook in het Scheepstra Kabinet blijven om in de ton te luisteren naar de boekjes van Ot en Sien, met een kroontjespen te schrijven of nog ouderwetser: met de griffel op een lei. Ook kunnen zij spelletjes doen, tekenen of creatief bezig zijn. Er valt genoeg te beleven!

Mocht 1 juli niet uitkomen dan zijn er nog meer mogelijkheden dit jaar om aan de wandeling deel te nemen. Op 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus, 26 augustus, 2 september en 7 oktober staan de juffen ook weer klaar. Elke keer starten we om 14.00 uur. De deelnamekosten zijn 6 euro voor volwassenen en kinderen onder begeleiding zijn zelfs helemaal gratis. U kunt u telefonisch of per e-mail aanmelden via 0594-512193 / 06-46791410 of info@scheepstrakabinet.nl. Of komt u gewoon op deze dagen naar het kabinet. Wij heten u van harte welkom. Graag tOT SIENs!